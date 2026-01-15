Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Продуктовая корзина в Украине подорожает в 2026 году — ВАС

продукты
Продуктовая корзина в Украине подорожает / Freepik

В 2026 году в Украине продолжится тенденция роста стоимости продуктовой корзины. Основными факторами остаются последствия российских обстрелов, проблемы с экспортом и удорожание производственных затрат.

Как сообщает Delo.ua, об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает "Укринформ".

По его словам, бизнес и дальше работает в условиях нехватки оборотных средств и дефицита рабочей силы, что создает дополнительную нагрузку на экономику.

Отдельно Марчук подчеркнул, что удары по энергетической и критической инфраструктуре существенно повысили себестоимость производства продуктов для внутреннего рынка.

Ожидаемая динамика цен

По предварительным оценкам эксперта, в ближайшее время:

  • цены на крупы могут вырасти примерно на 5%;
  • на рынке мяса ситуация остается относительно стабильной, однако возможны колебания цен на свинину и говядину;
  • в январе-феврале куриные яйца могут подорожать в среднем на 10%.

Также фиксируется рост цен на овощи. Это связано с повышением стоимости их хранения, а также удорожанием импортной продукции, в том числе огурцов и помидоров.

Хлеб, по словам Марчука, будет дорожать в среднем на 1,5–2% ежемесячно.

"В целом стоимость продуктовой корзины продолжает расти, а на 2026 год ситуация такова, что мы будем видеть плановое подорожание, в том числе и из-за российских обстрелов и ударов. По меньшей мере, это будет оставаться актуальным до появления овощей открытого грунта, что позволит увеличить предложение и частично стабилизировать цены", —.

Как сообщалось ранее, в Украине сохраняется дефицит крупных овощехранилищ, что приводит к росту импорта и ценовым колебаниям на внутреннем рынке. Эксперты отмечают, что строительство только малых объектов не способно системно решить эту проблему.

Напомним, в декабре сообщалось, что   по росту стоимости основных продуктов   в Украине заметно замедлилось: подешевела пшеница, стабилизировались цены на молоко и мясо, а давление на рынок снизилось из-за нового урожая и внешней конъюнктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко