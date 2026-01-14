В Минэкономики рассказали, фиксируют ли дефицит товаров и ажиотажный спрос в супермаркетах

Торговые сети Украины работают стабильно и обеспечивают бесперебойную поставку продукции, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме и погодные условия, а перебои носят точечный характер. Также ажиотажный спрос или дефицит товаров в магазинах не зафиксирован.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, отдельные временные закрытия магазинов носят исключительно точечный и технический характер. Они связаны преимущественно с аварийными отключениями электроэнергии или краткосрочными сбоями в работе генераторов, в частности из-за сильных морозов.

Сети достаточно разветвлены

Высоцкий заверил, что подобные случаи не влияют на общую доступность товаров и не создают рисков для потребителей.

"Минэкономики находится на постоянной связи со всеми торговыми сетями. Заблаговременно согласованы четкие алгоритмы действий на случай отсутствия электроэнергии, порядок информирования покупателей и возобновления работы магазинов. Проблем со снабжением продукции нет, потребитель не пострадает. Сети достаточно разветвлены, поэтому даже в случае отдельной паузы в перспективе есть подчеркнутый паузы". министра.

Есть ли дефицит

Высоцкий подчеркнул, что по данным Минэкономики, ажиотажный спрос или дефицит товаров не зафиксирован. Украинцы с учетом почти четырех лет войны подготовлены, а все социально важные продукты системно и вовремя доставляются к торговым точкам.

Замминистра отметил, что работа на резервном питании влияет на затраты как производителей, так и ритейла, однако в нынешних условиях это не оказывает критического влияния на конечные цены для потребителей.

Кроме того, ведутся переговоры с международными партнерами об увеличении поставок генераторов и энергооборудования.

Остановка работы магазинов из-за отключения света: какая ситуация

Ранее ряд медиа и телеграмм каналов написали, что генераторы, используемые для обеспечения работы магазинов в отсутствие электричества, не выдерживают напряжения. В результате этого ритм работы торговых сетей сильно нарушен. Некоторые супермаркеты вынуждены ограничивать часы работы или совсем закрываться до решения проблем с обеспечением энергообеспечения.

Из-за отключения света в Киеве и области и минусовой температуры часть супермаркетов сетей Novus и "Сильпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.