Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Наличный курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минэкономики рассказали, фиксируют ли дефицит товаров и ажиотажный спрос в супермаркетах

супермаркет
Торговые сети работают стабильно, перебои носят точечный характер. / Depositphotos

Торговые сети Украины работают стабильно и обеспечивают бесперебойную поставку продукции, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме и погодные условия, а перебои носят точечный характер. Также ажиотажный спрос или дефицит товаров в магазинах не зафиксирован.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, отдельные временные закрытия магазинов носят исключительно точечный и технический характер. Они связаны преимущественно с аварийными отключениями электроэнергии или краткосрочными сбоями в работе генераторов, в частности из-за сильных морозов.

Сети достаточно разветвлены

Высоцкий заверил, что подобные случаи не влияют на общую доступность товаров и не создают рисков для потребителей.

"Минэкономики находится на постоянной связи со всеми торговыми сетями. Заблаговременно согласованы четкие алгоритмы действий на случай отсутствия электроэнергии, порядок информирования покупателей и возобновления работы магазинов. Проблем со снабжением продукции нет, потребитель не пострадает. Сети достаточно разветвлены, поэтому даже в случае отдельной паузы в перспективе есть подчеркнутый паузы". министра.

Есть ли дефицит

Высоцкий подчеркнул, что по данным Минэкономики, ажиотажный спрос или дефицит товаров не зафиксирован. Украинцы с учетом почти четырех лет войны подготовлены, а все социально важные продукты системно и вовремя доставляются к торговым точкам.

Замминистра отметил, что работа на резервном питании влияет на затраты как производителей, так и ритейла, однако в нынешних условиях это не оказывает критического влияния на конечные цены для потребителей.

Кроме того, ведутся переговоры с международными партнерами об увеличении поставок генераторов и энергооборудования.

Остановка работы магазинов из-за отключения света: какая ситуация

Ранее ряд медиа и телеграмм каналов написали, что генераторы, используемые для обеспечения работы магазинов в отсутствие электричества, не выдерживают напряжения. В результате этого ритм работы торговых сетей сильно нарушен. Некоторые супермаркеты вынуждены ограничивать часы работы или совсем закрываться до решения проблем с обеспечением энергообеспечения.

Из-за отключения света в Киеве и области и минусовой температуры часть супермаркетов сетей   Novus и "Сильпо"   могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А   сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.

Автор:
Светлана Манько