В Мінекономіки розповіли, чи фіксують дефіцит товарів та ажіотажний попит у супермаркетах

Торговельні мережі України працюють стабільно та забезпечують безперебійне постачання продукції, попри складну ситуацію в енергосистемі та погодні умови, а перебої мають точковий характер. Також ажіотажного попиту чи дефіциту товарів в магазинах не зафіксовано.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

За його словами, окремі тимчасові закриття магазинів мають виключно точковий і технічний характер. Вони пов’язані переважно з аварійними відключеннями електроенергії або короткостроковими збоями в роботі генераторів, зокрема через сильні морози.

Мережі достатньо розгалужені

Висоцький запевнив, що такі випадки не впливають на загальну доступність товарів і не створюють ризиків для споживачів.

"Мінекономіки перебуває на постійному зв’язку з усіма торговельними мережами. Завчасно погоджено чіткі алгоритми дій на випадок відсутності електроенергії, порядок інформування покупців та відновлення роботи магазинів. Проблем з постачанням продукції немає, споживач не постраждає. Мережі достатньо розгалужені, тому навіть у разі тимчасової паузи в роботі окремого магазину завжди є доступна альтернатива", – підкреслив заступник міністра.

Чи є дефіцит

Висоцький наголосив, що за даними Мінекономіки, ажіотажного попиту чи дефіциту товарів не зафіксовано. Українці, з урахуванням майже чотирьох років війни, підготовлені, а всі соціально важливі продукти системно та вчасно доставляються до торговельних точок.

Заступник міністра зауважив, що робота на резервному живленні впливає на витрати як виробників, так і ритейлу, однак за нинішніх умов це не має критичного впливу на кінцеві ціни для споживачів.

Крім того, наразі ведуться переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та енергообладнання.

Зупинка роботи магазинів через відключення світла: яка ситуація

Раніше низка медіа та телеграм каналів написали, що генератори, які використовуються для забезпечення роботи магазинів під час відсутності електрики, не витримують напруги. У результаті цього, ритм роботи торговельних мереж сильно порушено. Деякі супермаркети змушені обмежувати години роботи або зовсім закриватися до вирішення проблем із забезпеченням енергозабезпечення.

Через відключення світла у Києві та області та мінусову температуру частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа "АТБ" заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла.