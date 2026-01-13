Мінекономіки відреагувало на закриття супермаркетів через проблеми зі світлом: яка ситуація

Системних закриттів супермаркетів в Україні немає. Наразі ведуться переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та енергообладнання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев за результатами наради з найбільшими торговельними мережами України.

За його словами, абсолютно всі представники продуктового ритейлу підтвердили, що системних закриттів супермаркетів немає.

Докладають максимальних зусиль

"Серед складнощів, які відзначає бізнес, – обладнання в магазинах інколи виходить з ладу через велике навантаження та затяжні морози, що ускладнює сервісне обслуговування. Відповідно іноді супермаркети тимчасово зачиняються на час для вирішення проблеми та відразу ж відкриваються після ремонту генератора чи усунення інших технічних неполадок", - зауважив Соболев.

Він додав, що сьогодні всі ритейлери докладають максимальних зусиль, щоб створити умови для підтримки споживачів: самостійно облаштовують зони для заряджання та обігріву, у деяких магазинах є змога працювати чи відпочивати.

Міністр наголосив, що держава, зі свого боку, також веде переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та запчастин.

"Наше головне завдання зараз – аби попри тривалі відключення електроенергії, українці і надалі мали безперебійний доступ до продуктів в магазинах, а також могли зарядити там гаджети, скористатися інтернетом чи розігріти їжу. Супермаркети працюватимуть і надалі", - запевнив Соболев.

Зупинка роботи магазинів через відключення світла: яка ситуація

Раніше низка медіа та телеграм каналів написали, що генератори, які використовуються для забезпечення роботи магазинів під час відсутності електрики, не витримують напруги. У результаті цього, ритм роботи торговельних мереж сильно порушено. Деякі супермаркети змушені обмежувати години роботи або зовсім закриватися до вирішення проблем із забезпеченням енергозабезпечення.

Через відключення світла у Києві та області та мінусову температуру частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа “АТБ” заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла.