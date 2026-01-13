Минэкономики отреагировало на закрытие супермаркетов из-за проблем со светом: какая ситуация

Системных закрытий супермаркетов в Украине нет. В настоящее время ведутся переговоры с международными партнерами об увеличении поставок генераторов и энергооборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев по результатам совещания с крупнейшими торговыми сетями Украины.

По его словам, абсолютно все представители продуктового ритейла подтвердили, что системных закрытий супермаркетов нет.

Прилагают максимальные усилия

"Среди сложностей, которые отмечает бизнес, - оборудование в магазинах иногда выходит из строя из-за большой нагрузки и затяжных морозов, что затрудняет сервисное обслуживание. Соответственно иногда супермаркеты временно закрываются на время для решения проблемы и сразу же открываются после ремонта генератора или устранения других технических неполадок", - отметил Соболев.

Он добавил, что сегодня все ритейлеры прилагают максимальные усилия, чтобы создать условия для поддержки потребителей: самостоятельно обустраивают зоны для зарядки и обогрева, в некоторых магазинах есть возможность работать или отдыхать.

Министр подчеркнул, что государство также ведет переговоры с международными партнерами об увеличении поставок генераторов и запчастей.

"Наша главная задача сейчас - чтобы несмотря на длительные отключения электроэнергии, украинцы и дальше имели бесперебойный доступ к продуктам в магазинах, а также могли зарядить там гаджеты, воспользоваться интернетом или разогреть еду. Супермаркеты будут работать и дальше", - заверил Соболев.

Остановка работы магазинов из-за отключения света: какая ситуация

Ранее ряд медиа и телеграмм каналов написали, что генераторы, используемые для обеспечения работы магазинов в отсутствие электричества, не выдерживают напряжения. В результате этого ритм работы торговых сетей сильно нарушен. Некоторые супермаркеты вынуждены ограничивать часы работы или совсем закрываться до решения проблем с обеспечением энергообеспечения.

Из-за отключения света в Киеве и области и минусовой температуры часть супермаркетов сетей Novus и "Сільпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.