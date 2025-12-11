В Украине замедляется рост цен на продукты: НБУ фиксирует ослабление инфляционного давления

Рост стоимости основных продуктов в Украине заметно замедлился: подешевела пшеница, стабилизировались цены на молоко и мясо, а давление на рынок снизилось из-за нового урожая и внешней конъюнктуры. По оценкам НБУ, в ближайшие месяцы инфляция продолжит снижаться, хотя и более медленными темпами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Удорожание сырых продуктов замедляется

Годовое подорожание сырых продуктов питания и дальше замедляется - до 9,6%. Падение цен на овощи углубилось, особенно на продукцию борщового набора, что связано со сложностями хранения значительных урожаев. Рост цен на фрукты несколько утратил темп, хотя ситуация отличается в зависимости от вида.

Удорожание муки замедлилось благодаря большей доле продовольственной пшеницы в урожае, а молока - из-за слабого внутреннего спроса и снижения цен на мировых рынках. Продолжительный рост цен на свинину остановился благодаря увеличению предложения с ЕС, а темпы удорожания курятины снизились на фоне удешевления на внешних рынках.

Базовая инфляция продолжает спадать

Базовая инфляция продолжила снижаться и в ноябре составила 9,3%. Замедлилось подорожание обработанных продуктов – до 14% в годовом исчислении. В частности, менее заметно росли цены на часть молочной продукции, в частности, сливочное масло и сыры.

Темпы повышения стоимости непродовольственных товаров также снизились — до 0,8%. Одежда и обувь продолжали дешеветь, а рост цен на другие категории товаров становился все медленнее.

Снизилась и инфляция услуг – до 13,4%. Среди причин – ослабление давления со стороны рынка труда и замедление роста реальных зарплат. Поэтому менее активно дорожали страховые и финансовые услуги, аренда жилья, управление многоквартирными домами, а также услуги кафе, заведений быстрого питания и медицинских амбулаторий.

Цены на товары стабильны, а топливо дорожает

Темпы роста административно регулируемых цен в Украине несколько замедлились – до 10,4% годовых. Это произошло, прежде всего, из-за замедления подорожания хлеба, лекарств и алкогольных напитков, тогда как цены на табачные изделия оставались почти без изменений.

В то же время, инфляция топлива ускорилась до 5,3% из-за подорожания дизельного топлива в ноябре, что связано с ростом внешних цен и усложнением логистики.

Напомним, в ноябре 2025 инфляция в Украине замедлилась шестой месяц подряд. Потребительские цены выросли всего на 0,4%.