Продуктовий кошик в Україні подорожчає у 2026 році — аграрна рада

У 2026 році в Україні продовжиться тенденція до зростання вартості продуктового кошика. Основними чинниками залишаються наслідки російських обстрілів, проблеми з експортом та подорожчання виробничих витрат.

Як інформує Delo.ua, про це під час брифінгу заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, бізнес і надалі працює в умовах нестачі обігових коштів та дефіциту робочої сили, що створює додаткове навантаження на економіку.

Окремо Марчук наголосив, що удари по енергетичній та критичній інфраструктурі суттєво підвищили собівартість виробництва продуктів для внутрішнього ринку.

Очікувана динаміка цін

За попередніми оцінками експерта, найближчим часом:

ціни на крупи можуть зрости приблизно на 5%;

на ринку м’яса ситуація залишається відносно стабільною, однак можливі коливання цін на свинину та яловичину;

у січні–лютому курячі яйця можуть подорожчати в середньому на 10%.

Також фіксується зростання цін на овочі. Це пов’язано з підвищенням вартості їх зберігання, а також подорожчанням імпортної продукції, зокрема огірків і помідорів.

Хліб, за словами Марчука, дорожчатиме в середньому на 1,5–2% щомісяця.

"У цілому вартість продуктового кошика продовжує зростати, а на 2026 рік ситуація така, що ми будемо бачити планове здорожчання, зокрема й через російські обстріли і удари. Щонайменше це залишатиметься актуальним до появи овочів відкритого ґрунту, що дозволить збільшити пропозицію та частково стабілізувати ціни", — підсумував Марчук.

Як повідомлялося раніше, в Україні зберігається дефіцит великих овочесховищ, що призводить до зростання імпорту та цінових коливань на внутрішньому ринку. Експерти зазначають, що будівництво лише малих об’єктів не здатне системно розв’язати цю проблему

Нагадаємо, у грудні повідомлялося, що зростання вартості основних продуктів в Україні помітно сповільнилося: подешевшала пшениця, стабілізувались ціни на молоко та м’ясо, а тиск на ринок зменшився через новий урожай і зовнішню кон’юнктуру.