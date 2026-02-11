Обстрелы портовой инфраструктуры снизили экспорт зерновых из Украины на 20%

Среднемесячный экспорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из Украины сейчас превышает 4 млн тонн, но это на 20% меньше пиковых показателей предыдущих лет.

Как сообщает Delo.ua, об этом в интервью изданию "Цензор.нет" рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он отметил, что сокращение объемов является следствием сочетания факторов безопасности и производственных факторов. Обстрелы портовой инфраструктуры и риски судоходства повлияли на логистику, однако не привели к критической остановке работы портов.

"В этом году была задержка с уборкой поздних культур из-за погодных условий. По состоянию на конец сентября было обмолочено лишь около 5% площадей под кукурузой, что существенно меньше среднегодовых темпов. Высокая влажность зерна требовала дополнительной сушки, что замедлило отгрузку и увеличило расходы", — пояснил Вы.

Из-за этих факторов логистическая система работала с перегрузкой: в портах одновременно скапливались пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, а железнодорожные маршруты были максимально загружены. Это вынудило часть экспортеров переориентировать грузы на альтернативные маршруты.

По сбору урожая кукурузы, который продолжается до сих пор, замминистра сообщил, что в настоящее время намолочено около 29 млн тонн из прогнозируемых 30 млн тонн. В полях остаются 5–7% производственных площадей, а завершение сбора ожидается в марте. Несмотря на возможное снижение качества зерна, оснований для потери урожая нет.

По оценкам Минагрополитики, переходные остатки зерна по итогам сезона могут превысить 10 млн. тонн. В то же время в масштабах украинского производства этот объем не является критическим и не способен существенно повлиять на внутренние цены.

Отметим, что из-за усиления атак в декабре-январе показатели экспорта агропродукции отставали от прошлогодних объемов на 47%. По состоянию на 15 января было экспортировано около 16 млн. тонн, тогда в прошлом году за этот период было на 6 млн. тонн больше.