Несмотря на вражеские обстрелы, морские порты Украины в 2025 году выполнили план перевалки более чем на 95%

Морские порты Украины завершили 2025 год с показателями, которые стали символом экономической несокрушимости. Несмотря на обстрелы портовой инфраструктуры, многочисленные воздушные тревоги и постоянные угрозы, порты сохранили работу и выполнили годовой план грузооборота более чем на 95%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Основные показатели

Согласно плану, грузооборот морских портов на 2025 год определялся на уровне 86,2 млн. тонн. Фактический результат составил 82,2 млн тонн, что составляет 95,36% от плана, а прогнозный показатель грузооборота (81,77 млн тонн) превышен на 0,5%.

Основой стабильности стал украинский агросектор: 44,2 млн тонн — именно столько составила аграрная продукция, половина от общего объема. На 66% выросли контейнерные перевозки. Кроме того, в 2025 году было обработано 215 748 TEU (условная единица измерения вместимости транспортных средств, равная объему одного стандартного 20-футового контейнера — ред.), тогда как годом ранее этот показатель составлял 129 902 TEU.

Работа под обстрелами

Успех отрасли измеряется не только тоннами, но и вызовами, которые пришлось преодолевать. Только в Одесской области воздушная тревога звучала более 800 раз. Из-за ограничений безопасности порты суммарно простаивали больше месяца — это время, которое было фактически вырвано из операционного процесса.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба подчеркнул стратегическое значение этой работы: "Морские порты работают под постоянной угрозой, но остаются ключевой опорой экономики. В течение года украинская продукция экспортировалась в 55 стран мира".

Благодаря профессионализму портовиков, стивидорных компаний и слаженной работе с Силами обороны Украине удалось сохранить непрерывность морской логистики. Стабильная работа морских коридоров позволила бизнесу планировать экспорт, а государству получать валютную выручку, необходимую для поддержки обороноспособности.

Напомним, опасная ситуация в Черном море остается напряженной: Россия в очередной раз осуществила серию атак на гражданские суда возле украинских портов, игнорируя все нормы международного права. 12 января в результате ударов вражеских дронов поражены два гражданских судна под флагами Панамы и Сан-Марино.