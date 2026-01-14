Попри ворожі обстріли морські порти України у 2025 році виконали план перевалки більш ніж на 95%

Морські порти України завершили 2025 рік із показниками, які стали символом економічної незламності. Попри обстріли портової інфраструктури, численні повітряні тривоги та постійні загрози, порти зберегли роботу і виконали річний план вантажообігу більш ніж на 95%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Основні показники

Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану, а прогнозний показник вантажообігу (81,77 млн тонн) перевищено на 0,5%.

Основою стабільності став український агросектор: 44,2 млн тонн — саме стільки склала аграрна продукція, що є половиною від загального обсягу. На 66% зросли контейнерні перевезення. Крім того, у 2025 році було оброблено 215 748 TEU (умовна одиниця вимірювання місткості транспортних засобів, що дорівнює об'єму одного стандартного 20-футового контейнера — ред.), тоді як роком раніше цей показник становив 129 902 TEU.

Праця під обстрілами

Успіх галузі вимірюється не лише тоннами, а й викликами, які довелося долати. Лише на Одещині повітряна тривога лунала понад 800 разів. Через безпекові обмеження порти сумарно простоювали більше місяця — це час, який було фактично вирвано з операційного процесу.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба підкреслив стратегічне значення цієї роботи: "Морські порти працюють під постійною загрозою, але залишаються ключовою опорою економіки. Упродовж року українська продукція експортувалася до 55 країн світу".

Завдяки професіоналізму портовиків, стивідорних компаній та злагодженій роботі з Силами оборони, Україні вдалося зберегти безперервність морської логістики. Стабільна робота морських коридорів дозволила бізнесу планувати експорт, а державі — отримувати валютну виручку, необхідну для підтримки обороноздатності.

Нагадаємо, безпекова ситуація у Чорному морі залишається напруженою: Росія вкотре здійснила серію атак на цивільні судна біля українських портів, ігноруючи всі норми міжнародного права. 12 січня внаслідок ударів ворожих дронів уражено два цивільні судна під прапорами Панами та Сан-Марино.