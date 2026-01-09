Запланована подія 2

РФ атакувала два цивільні судна біля українських портів, є загиблий

РФ атакувала два цивільні судна / Міністерство розвитку громад та територій України

Росія здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства – уражено два судна біля українських портів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаженням зернового вантажу в межах Українського морського коридору. Попередньо є постраждалі.

Морехідність судна не порушено – воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, що перевозило сою.

Унаслідок атаки загинув член екіпажу – громадянин Сирії, що є жахливим воєнним злочином. На місце події спрямовано рятувальні підрозділи.

Він зазначив, що цей інцидент є черговим доказом того, що РФ свідомо б’є по цивільних об’єктах, міжнародному судноплавству та продовольчій логістиці. Україна робить усе можливе для гарантування безпеки судноплавства та виконання експортних зобов’язань попри постійні атаки.

Нагадаємо, 1 січня російська армія знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України. Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об’єктів у портах Одещини.

30 грудня зранку російські війська також масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.

Автор:
Тетяна Гойденко