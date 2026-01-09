Через атаки РФ по портовій інфраструктурі експорт української пшениці у грудні впав майже на чверть – Вloomberg

Україна, як один із ключових гарантів світової продовольчої безпеки, зіткнулася з серйозним скороченням експортних потужностей агропродукції. Внаслідок російських атак по портовій інфраструктурі у грудні 2025 року обсяги поставок пшениці впали майже на 25%, а експорт кукурудзи скоротився на 13%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За підрахунками компанії UkrAgroConsult, річне падіння загального експорту зернових склало 16%.

Що вплинуло на зниження експорту?

Головною причиною аналітики називають цілеспрямовані атаки Росії на портову та логістичну інфраструктуру.

Як зазначив аналітик ринкових досліджень CM Navigator Донатас Янкаускас, хоча український експорт відставав протягом усього сезону, атаки росіян по портах, переробних потужностях та логістичній інфраструктурі значно погіршили ситуацію: зменшили ефективну пропускну здатність, призвели до затримок і перенесення термінів постачання.

Найбільше постраждали об'єкти в Одесі, зокрема порт "Південний". Так, під час одного з нападів на термінал компанії Allseeds загорілося близько 30 контейнерів із борошном та олією.

Постійні обстріли змушують перевізників змінювати терміни, що знижує пропускну здатність портів. Крім того, удари по енергосистемі призвели до масштабних відключень світла, що фактично паралізувало роботу окремих причалів.

Додатковим негативним фактором стали затримки зі збором кукурудзи всередині країни та жорстка цінова конкуренція з боку інших світових постачальників.

Відповідь та адаптація

Україна не залишає атаки без відповіді, завдаючи ударів по інфраструктурі ворога, зокрема по порту "Тамань" на Чорному морі, з якого відвантажують нафту, скраплений газ, зерно, добрива та інші товари.

Незважаючи на складний початок січня, експерти відзначають певний оптимізм. Як повідомляє Андрій Сізов із компанії SovEcon, ситуація на зернових терміналах Одеси дещо стабілізувалася. Це стало можливим завдяки встановленню потужних дизельних генераторів, які дозволяють завантажувати судна навіть під час відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що низькі обсяги торгово-купівельної активності, обмежений попит імпортерів, а також обстріли портів і дефіцит електроенергії продовжують чинити тиск на експортні ціни української пшениці.