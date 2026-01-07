РФ атакувала два порти на Одещині: пошкоджено інфраструктуру, є жертви

Російські війська завдали чергового удару по двох портах Одеської області, внаслідок чого загинула одна людина та щонайменше п’ятеро отримали поранення, пошкоджено портову інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу, наголошує пресслужба.

Пошкоджень зазнали портові об’єкти, адміністративні будівлі та контейнери з олією. На місцях працюють усі відповідні служби з дотриманням безпекових вимог, триває ліквідація наслідків обстрілу. Попри атаку, порти продовжують роботу.

"Це черговий удар країни-терориста по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу. росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику", - йдеться в повідомленні.

Фото: Мінрозвитку

Атаки на порти

30 грудня зранку російські війська масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Зафіксовані пошкодження об’єктів у портах “Південний” та “Чорноморськ”.

Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту.

У ніч на 25 грудня ворог атакував портову й промислову інфраструктуру Одеської області, пошкодивши адміністративні, виробничі та складські приміщення.

Також під ударами протягом останніх днів опинилися об’єкти зберігання, перевалки та переробки аграрної продукції, зокрема термінали з рослинними оліями та портова інфраструктура. Атаки призвели до знищення та втрати тисяч тонн продукції, масштабних пожеж із займанням продовольчих вантажів — борошна та олії, а також створили серйозні екологічні ризики для акваторії Чорного моря, де було зафіксовано витік рослинної олії.