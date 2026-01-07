Запланована подія 2

РФ атаковала два порта в Одесской области: повреждена инфраструктура, есть жертвы

Атака РФ на порты Одесщины / Министерство развития общин и территорий Украины

Российские войска нанесли очередной удар по двум портам Одесской области, в результате чего погиб один человек и по меньшей мере пятеро получили ранения, повреждена портовая инфраструктура.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, отмечает прессслужба.

Повреждения получили портовые объекты, административные здания и контейнеры с маслом. На местах работают все соответствующие службы с соблюдением требований безопасности, продолжается ликвидация последствий обстрела. Несмотря на атаку, порты продолжают работу.

"Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, задействованной в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается взорвать экономику и уничтожить морскую логистику", - говорится в сообщении.

Атаки на порты

30 декабря утром российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Зафиксированы повреждение объектов в портах   "Южный" и "Черноморск".

Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, находившееся на территории порта.

В ночь на 25 декабря враг атаковал портовую и промышленную инфраструктуру   Одесской области, повредив административные, производственные и складские помещения.

Также под ударами в последние дни оказались объекты хранения, перевалки и переработки аграрной продукции, в частности терминалы с растительными маслами и портовая инфраструктура. Атаки привели к уничтожению и потере тысяч тонн продукции, масштабным пожарам с возгоранием продовольственных грузов муки и масла, а также создали серьезные экологические риски для акватории Черного моря, где было зафиксировано утечка растительного масла.

Автор:
Ольга Опенько