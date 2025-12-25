Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,05

EUR

49,68

+0,05

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,61

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Обстріли портів і слабкий попит тиснуть на ціни української пшениці

зерно
Ціни на українську пшеницю знижуються / Depositphotos

Низькі обсяги торгово-купівельної активності, обмежений попит імпортерів, а також обстріли портів і дефіцит електроенергії продовжують чинити тиск на експортні ціни української пшениці.

Як пише Delo.ua, про це інформує АПК-Інформ.

Експортна пшениця України дешевшає

Зниження цін на українську пшеницю залишається стійким. На ринку фіксуються низькі обсяги торгової активності та обмежений попит з боку імпортерів. Додатковий тиск на ціни чинять регулярні обстріли портової інфраструктури й енергетичних об’єктів, а також дефіцит електроенергії.

Негативну динаміку також посилює висока конкуренція на зовнішніх ринках. Частина компаній призупинила закупівлі, очікуючи подальшого зниження цін і стабілізації роботи портів та терміналів.

У результаті протягом тижня в портах Великої Одеси та Дунаю ціни попиту на продовольчу пшеницю 3 класу знизилися ще на 1–2 долари за тонну. Станом на 24 грудня 2025 року вони перебувають у діапазонах 206–214 та 206–212 доларів за тонну на умовах CPT-порт.

Раніше повідомлялося, що український експорт пшениці стикається з тимчасовим уповільненням. У листопаді поточного року на світові ринки було поставлено лише 1,1 мільйона тонн зернової, що виявилося на 19% менше, ніж у листопаді минулого року.

Автор:
Ольга Опенько