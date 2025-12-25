Обстріли портів і слабкий попит тиснуть на ціни української пшениці

Низькі обсяги торгово-купівельної активності, обмежений попит імпортерів, а також обстріли портів і дефіцит електроенергії продовжують чинити тиск на експортні ціни української пшениці.

Як пише Delo.ua, про це інформує АПК-Інформ.

Експортна пшениця України дешевшає

Зниження цін на українську пшеницю залишається стійким. На ринку фіксуються низькі обсяги торгової активності та обмежений попит з боку імпортерів. Додатковий тиск на ціни чинять регулярні обстріли портової інфраструктури й енергетичних об’єктів, а також дефіцит електроенергії.

Негативну динаміку також посилює висока конкуренція на зовнішніх ринках. Частина компаній призупинила закупівлі, очікуючи подальшого зниження цін і стабілізації роботи портів та терміналів.

У результаті протягом тижня в портах Великої Одеси та Дунаю ціни попиту на продовольчу пшеницю 3 класу знизилися ще на 1–2 долари за тонну. Станом на 24 грудня 2025 року вони перебувають у діапазонах 206–214 та 206–212 доларів за тонну на умовах CPT-порт.

Раніше повідомлялося, що український експорт пшениці стикається з тимчасовим уповільненням. У листопаді поточного року на світові ринки було поставлено лише 1,1 мільйона тонн зернової, що виявилося на 19% менше, ніж у листопаді минулого року.