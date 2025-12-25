Запланована подія 2

Обстрелы портов и слабый спрос давят на цены украинской пшеницы

зерно
Цены на украинскую пшеницу снижаются / Depositphotos

Низкие объемы торгово-покупной активности, ограниченный спрос импортеров, а также обстрелы портов и дефицит электроэнергии продолжают оказывать давление на экспортные цены украинской пшеницы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует АПК-Информ.

Экспортная пшеница Украины дешевеет

Снижение цен на украинскую пшеницу остается устойчивым. На рынке фиксируется низкий объем торговой активности и ограниченный спрос со стороны импортеров. Дополнительное давление на цены оказывают регулярные обстрелы портовой инфраструктуры и энергетических объектов, а также дефицит электроэнергии.

Негативную динамику также усиливает высокая конкуренция на внешних рынках. Часть компаний приостановила закупки, ожидая дальнейшего снижения цен и стабилизации работы портов и терминалов.

В результате в течение недели в портах Большой Одессы и Дуная цены спроса на продовольственную пшеницу 3 класса снизились еще на 1–2 доллара за тонну. По состоянию на 24 декабря 2025 г. они находятся в диапазонах 206-214 и 206-212 долларов за тонну на условиях CPT-порт.

Ранее сообщалось, что украинский экспорт пшеницы сталкивается с временным замедлением. В ноябре текущего года на мировые рынки было поставлено всего 1,1 миллиона тонн зерновой, что оказалось на 19% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Автор:
Ольга Опенько