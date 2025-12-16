Запланована подія 2

Снижение предложения на дорогой фрахт: в Украине падают цены на пшеницу

пшеница
Экспортные цены на пшеницу падают. / Shutterstock

Украинские экспортные цены на пшеницу находятся под двойным давлением. Ситуация на мировом рынке и ограниченное предложение заставляют цены снижаться, но главная проблема — это последствия российской агрессии: атаки на портовую инфраструктуру и, как следствие, рост стоимости страхования и фрахта судов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Цены на украинскую пшеницу

Резкое повышение стоимости страховки для судов, входящих в Черное море, значительно увеличило расходы по логистике. Это, в свою очередь, привело к снижению закупочных цен на зерно внутри страны.

По состоянию на прошлую неделю закупочные цены в Украине остались на уровне 214-216 $/т (10250 – 10400 грн/т) за продовольственную пшеницу и 208-210 $/т (10000 – 10150 грн/т) за фуражную, с доставкой в порты. Однако трейдеры предупреждают: цены на новые партии будут существенно ниже из-за падения спроса на украинское зерно.

Почему уменьшается спрос?

Неопределенность стоимости фрахта, постоянные тревоги и задержки загрузок из-за отсутствия электричества увеличивают затраты и риски для экспортеров. К тому же на рынке растет предложение более дешевой российской пшеницы.

По состоянию на 9 декабря Украина экспортировала 7,52 млн т пшеницы в 2025/26 МГ, что на 22% меньше, чем в прошлом.

Ситуация на мировом рынке

На мировых биржах цены на пшеницу тоже продолжают падать. Это связано с улучшением мирового баланса пшеницы на 2025/26 маркетинговый год и достаточно хорошим состоянием посевов озимой пшеницы в основных странах-экспортерах.

За неделю котировки на пшеницу упали на 1,6–2,9%. В частности, мартовские фьючерсы снизились:

  • на SRW-пшеницу в Чикаго до $191,34/т (-2,9% за неделю);
  • на HRW-пшеницу в Канзас-Сити до $188,1/т (-1,8%);
  • на европейской бирже Euronext (Париж) до $220,6/т (-1,6%).

Хотя мощный спрос на дешевую американскую пшеницу пока поддерживает котировки в США (экспорт вырос на 23% до 488 тыс. т в неделю), ожидается, что выход на рынки австралийской и аргентинской пшеницы снизит спрос во второй половине сезона.

ЕС также снизил экспорт мягкой пшеницы на 5% (до 9,66 млн т), тогда как экспорт твердой пшеницы вырос втрое.

Ранее сообщалось, что украинский экспорт пшеницы сталкивается с временным замедлением. В ноябре текущего года на мировые рынки было поставлено всего 1,1 миллиона тонн зерновой, что оказалось на 19% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук