Зниження пропозиції на дорогий фрахт: в Україні падають ціни на пшеницю

Українські експортні ціни на пшеницю перебувають під подвійним тиском. Ситуація на світовому ринку та обмежена пропозиція змушують ціни знижуватися, але головна проблема — це наслідки російської агресії: атаки на портову інфраструктуру, і, як наслідок, зростання вартості страхування та фрахту суден.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ціни на українську пшеницю

Різке підвищення вартості страховки для суден, що заходять у Чорне море, значно збільшило витрати на логістику. Це, своєю чергою, призвело до зниження закупівельних цін на зерно всередині країни.

Станом на минулий тиждень, закупівельні ціни в Україні залишилися на рівні 214-216 $/т (10250 – 10400 грн/т) за продовольчу пшеницю та 208-210 $/т (10000 – 10150 грн/т) за фуражну, з доставкою до портів. Проте трейдери попереджають: ціни на нові партії будуть суттєво нижчими через падіння попиту на українське зерно.

Чому зменшується попит?

Невизначеність щодо вартості фрахту, постійні тривоги та затримки завантажень через відсутність електрики збільшують витрати та ризики для експортерів. До того ж, на ринку зростає пропозиція дешевшої російської пшениці.

Станом на 9 грудня, Україна експортувала 7,52 млн т пшениці у 2025/26 МР, що на 22% менше, ніж торік.

Ситуація на світовому ринку

На світових біржах ціни на пшеницю також продовжують падати. Це пов'язано з покращенням світового балансу пшениці на 2025/26 маркетинговий рік та досить гарним станом посівів озимої пшениці в основних країнах-експортерах.

За тиждень котирування на пшеницю впали на 1,6–2,9%. Зокрема, березневі ф’ючерси знизилися:

на SRW-пшеницю в Чикаго до $191,34/т (-2,9% за тиждень);

на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті до $188,1/т (-1,8%);

на європейській біржі Euronext (Париж) до $220,6/т (-1,6%).

Хоча потужний попит на дешеву американську пшеницю поки підтримує котирування у США (експорт виріс на 23% до 488 тис. т за тиждень), очікується, що вихід на ринки австралійської та аргентинської пшениці знизить попит у другій половині сезону.

ЄС також зменшив експорт м'якої пшениці на 5% (до 9,66 млн т), тоді як експорт твердої пшениці зріс утричі.

Раніше повідомлялося, що український експорт пшениці стикається з тимчасовим уповільненням. У листопаді поточного року на світові ринки було поставлено лише 1,1 мільйона тонн зернової, що виявилося на 19% менше, ніж у листопаді минулого року.