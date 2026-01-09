Из-за атак РФ по портовой инфраструктуре экспорт украинской пшеницы в декабре упал почти на четверть — Вloomberg

Украина как один из ключевых гарантов мировой продовольственной безопасности столкнулась с серьезным сокращением экспортных мощностей агропродукции. В результате российских атак по портовой инфраструктуре в декабре 2025 года объемы поставок пшеницы упали почти на 25%, а экспорт кукурузы сократился на 13%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

По подсчетам компании UkrAgroConsult, годовое падение общего экспорта зерновых составило 16%.

Что повлияло на понижение экспорта?

Главной причиной аналитики называют целенаправленные атаки России на портовую и логистическую инфраструктуру.

Как отметил аналитик рыночных исследований CM Navigator Донатас Янкаускас , Хотя украинский экспорт отставал в течение всего сезона, атаки россиян по портам, перерабатывающим мощностям и логистической инфраструктуре значительно ухудшили ситуацию : уменьшил и эффективную пропускную способность , привел к задержкам и переносу сроков поставки.

Больше всего пострадали объекты в Одессе, в том числе порт "Южный". Во время одного из нападений на терминал компании Allseeds загорелось около 30 контейнеров с мукой и маслом.

Постоянные обстрелы заставляют перевозчиков изменять сроки, что снижает пропускную способность портов. Кроме того, удары по энергосистеме привели к масштабным отключениям света, что фактически парализовало работу отдельных причалов.

Дополнительным негативным фактором стали задержки сбора кукурузы внутри страны и жесткая ценовая конкуренция со стороны других мировых поставщиков.

Ответ и адаптация

Украина не оставляет атаки без ответа, нанося удары по инфраструктуре врага, в частности по порту "Тамань" на Черном море, из которого отгружают нефть, сжиженный газ, зерно, удобрения и другие товары .

Несмотря на сложное начало января, эксперты отмечают определенный оптимизм. Как сообщает Андрей Сизов из компании SovEcon, ситуация на зерновых терминалах Одессы несколько стабилизировалась. Это стало возможным благодаря установке мощных дизельных генераторов, позволяющих загружать суда даже при отключении электроэнергии.

Ранее сообщалось, что низкие объемы торгово-покупной активности, ограниченный спрос импортеров, а также обстрелы портов и дефицит электроэнергии продолжают оказывать давление на экспортные цены украинской пшеницы.