РФ атаковала два гражданских судна возле украинских портов, есть погибший

РФ атаковала два гражданских судна / Министерство развития общин и территорий Украины

Россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства – поражены два судна возле украинских портов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Во время движения в порт Черноморск ударный дрон РФ попал в гражданское судно под флагом Сент-Киттс и Невис, следовавшее под погрузкой зернового груза в пределах Украинского морского коридора. Предварительно есть пострадавшие.

Мореходность судна не нарушена – оно находится на ходу и направляется в ближайший порт.

Возле порта Одесса также поражено перевозившее сою судно под флагом Коморских островов.

В результате атаки погиб член экипажа – гражданин Сирии, являющийся ужасным военным преступлением. На место происшествия направлены спасательные подразделения.

Он отметил, что этот инцидент является очередным доказательством того, что РФ сознательно избивает по гражданским объектам, международному судоходству и продовольственной логистике. Украина делает все возможное для обеспечения безопасности судоходства и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки.

Напомним, 1 января российская армия снова ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины. Во время ночной воздушной атаки были зафиксированы повреждения объектов в портах Одесщины.

30 декабря с утра российские войска также массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, находившееся на территории порта.

Автор:
Татьяна Гойденко