Росія знову атакувала цивільні судна у Чорному морі, поранено члена екіпажу

Безпекова ситуація у Чорному морі залишається напруженою: Росія вкотре здійснила серію атак на цивільні судна біля українських портів, ігноруючи всі норми міжнародного права. Сьогодні, 12 січня, внаслідок ударів ворожих дронів уражено два цивільні судна під прапорами Панами та Сан-Марино.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Ворожий БпЛА влучив у судно під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії.

"На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту", — заявив Кулеба.

Також відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино. На момент удару воно виходило з порту з вантажем кукурудзи. На щастя, у цьому випадку постраждалих немає, а судно змогло продовжити свій рух.

"Це ще один доказ того, що Росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", — наголосив міністр.

Його інформацію також підтвердили в Адміністрації морських портів України (АМПУ), зазначивши, що для подолання наслідків ворожої атаки на місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 9 січня Росія здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства – уражено два судна біля українських портів. Під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаженням зернового вантажу в межах Українського морського коридору.