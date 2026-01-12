Россия снова атаковала гражданские суда в Черном море, ранен член экипажа

Безопасная ситуация в Черном море остается напряженной: Россия в очередной раз осуществила серию атак на гражданские суда, игнорируя все нормы международного права. Сегодня, 12 января, в результате ударов вражеских дронов поражены два гражданских судна под флагами Панамы и Сан-Марино, экспортировавших продовольствие из Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Вражеский БпЛА попал в судно под флагом Панамы, ожидавшего заката в порт для загрузки растительного масла.

"К сожалению, один член экипажа был ранен. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Морские спасательные службы уже на месте, ликвидируется возгорание на борту", - заявил Кулеба.

Также произошла атака на судно под флагом Сан-Марино. К моменту удара оно выходило из порта с грузом кукурузы. К счастью, в этом случае пострадавших нет, а судно смогло продолжить свое движение.

"Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореходства. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", — подчеркнул министр.

Его информацию также подтвердили в Администрации морских портов Украины (АМПУ), отметив, что по преодолению последствий вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы.

Напомним, 9 января Россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства – поражены два судна возле украинских портов. Во время движения в порт Черноморск ударный дрон РФ попал в гражданское судно под флагом Сент-Киттс и Невис, следовавшее под погрузкой зернового груза в пределах Украинского морского коридора.