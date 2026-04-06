На Львівщині група "Технологія" на місці закинутої промзони побудує зерновий комплекс із колією

Група "Технологія" планує будівництво об'єкта для переробки зерна у Львівській області. Роботи вестимуть на закинутій території площею 6,25 га в урочищі "Промисловий центр" (село Смільне, передмістя Бродів). Реалізацією проєкту займається ТзОВ "Ханзе Агрі Україна".

Як пише Delo.ua, про це йдеться в оголошенні на сайті Бродівської міської громади.

Замість старих споруд на ділянці з’являться: сучасний елеватор; складські приміщення; лінія для переробки нішевих культур; олійно-пресове виробництво; адміністративний корпус із лабораторією; нові залізничні колії. А також спорудження двох свердловин з метою водопостачання. На проммайданчику буде встановлено п’ять наземних ємностей для зберігання дизельного пального сумарним об’ємом 60 кубометрів.

Крім того на об’єкті буде встановлено проміжні вивантажувальні секції з електрозасувками, герметичні стрічкові норії та сепаратор розподілу зернового потоку.

Ділянка межує із залізницею, старим кладовищем та вулицею Волонтерською. Поруч розташовані офіс групи ОККО та станція "Броди" — найбільша нафтоперекачувальна станція в країні.

"Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень до місцевого бюджету, створення нових робочих місць... покращення економічної ситуації регіону", — зазначено в описі проєкту.

Група компаній "Технологія" — це провідний український виробник пакувальних матеріалів, що спеціалізується на рішеннях для харчової та фармацевтичної галузей. Компанія є одним із найбільших роботодавців у Сумській області, забезпечуючи робочими місцями майже 800 фахівців.

Діяльність компанії охоплює: виробництво пакування, рослинництво (зернові та олійні культури), зернотрейдинг, тваринництво, реалізацію добрив.

Також "Технологія" активно розвиває напрямок виробництва ковпачків для напоїв та гнучкого пакування, експортуючи продукцію у понад 60 країн світу. Це дозволяє компанії інвестувати у суміжні аграрні проєкти для замкненого циклу виробництва.

Група об’єднує кілька великих промислових, аграрних і торгових підприємств. Зокрема, до її складу входить й ТзОВ "Ханзе Агрі Україна", яке спеціалізується на дистрибуції мінеральних добрив, засобів захисту рослин (ЗЗР) та насіння, а також займається вирощуванням зернових та технічних культур.

Згідно з даними YouControl, товариство зареєстроване у березні 2017 року та має 65 млн грн статутного капіталу. Кінцевий бенефіціар — Володимир Заєць, який володіє часткою 45% і є головою наглядової ради групи "Технологія".

Раніше повідомлялося, що елеваторна галузь України за час повномасштабної війни зазнала збитків орієнтовно на $1,1 млрд і втратила до 13 млн тонн потужностей для зберігання зерна. Водночас дефіциту елеваторів немає на тлі скорочення врожаю.