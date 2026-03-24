На Вінничині продають агробізнес з елеватором і комбікормовим заводом за $10,7 млн

У Вінницькій області виставлено на продаж агробізнес із земельним банком 2 100 га, силосним елеватором, комбікормовим заводом та цехом переробки сої. Підприємство готове до роботи та підходить для стратегічного інвестора або агрохолдингу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnventure.

Що відомо про підприємство

У Вінницькій області виставлено на продаж агропідприємство, яке поєднує рослинництво, зберігання зерна та переробку сировини. Підприємство обробляє земельний банк площею близько 2 100 га та вирощує кукурудзу, пшеницю, ячмінь, сою та соняшник.

До складу активів входять:

Земельний банк 2 100 га зі середньозваженим залишковим строком оренди близько 6,5 років, компактним розміщенням та родючими чорноземами;

Силосний елеватор на 11 000 тонн зберігання;

Двомодульна зерносушарка SUKUP;

Зерносклади підлогового зберігання площею 5 624 кв.м., які вміщують 10–15 тис. тонн зерна залежно від культури;

Новий сучасний комбікормовий завод Bühler (Швейцарія) потужністю 12 т/год, введений в експлуатацію у 2020 році;

Новий цех з переробки сої потужністю 2 т/год, обладнання BRONTO (Черкасиелеватормаш);

Господарські підрозділи та нерухомість, включно з адміністративною будівлею площею 870 м², тракторною та будівельною бригадами, автопарком, зерноскладом та допоміжними приміщеннями;

Парк сучасної сільськогосподарської техніки: трактори Fend 942 Vario, Fendt 936 Vario, сівалки Horsch Pronto та Horsch Maestro, комбайни New Holland та CASE, обприскувач CASE, культиватор Horsch Tiger, плуги Lemken та інше.

Підприємство є готовою платформою для стратегічного інвестора або агрохолдингу, зацікавленого у розширенні земельного банку, зміцненні сировинної бази та вертикальній інтеграції через власне зберігання і переробку.

Стартова ціна продажу - $10,7 млн. Остаточна вартість угоди залежить від її структури та швидкості закриття.

