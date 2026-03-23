Від зерна до кормів: на Львівщині будують новий комбікормовий завод

Агрофірма “Дзвони” розпочала будівництво комбікормового заводу у Львівській області потужністю 240 тонн на добу. Проєкт передбачає створення повного виробничого циклу та стане частиною стратегії вертикальної інтеграції господарства.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Комбікормовий завод на Львівщині

ПП "Агрофірма "Дзвони" реалізує у Львівській області проєкт будівництва комбікормового заводу потужністю 240 тонн на добу. Інженерним партнером виступає компанія "Чиф", а технологічне обладнання для повного циклу виробництва постачає нідерландська Van Aarsen.

Проєкт передбачає створення замкненого виробничого циклу - від вирощування зерна до виготовлення кормів для власного тваринництва. Наразі триває монтаж виробничого корпусу та підготовка до встановлення обладнання.

Згідно з будівельною документацією, об’єкт реалізується як кормоцех продуктивністю 10 тонн на годину гранульованого та розсипного комбікорму в селі Болотня.

Новий завод стане частиною стратегії вертикальної інтеграції господарства та дозволить зменшити залежність від зовнішніх постачальників кормів.

Про компанію

ПП "Агрофірма "Дзвони" — аграрне підприємство, зареєстроване у 1999 році та розташоване у селі Болотня Львівської області.

Основний напрям діяльності — вирощування зернових і технічних культур

За даними відкритих реєстрів:

керівник і бенефіціар — Зіновій Максимишин;

статутний капітал — 373 тис. грн;

компанія є платником ПДВ;

виторг у 2025 році становив близько 596 млн грн.

Підприємство має розвинену аграрну інфраструктуру: обробляє тисячі гектарів землі та спеціалізується на вирощуванні зернових культур і овочів.

Також компанія активно розвиває напрям зберігання продукції та інвестує у переробку, що відповідає загальному тренду в агросекторі - переходу до більш глибокої переробки та створення повного виробничого циклу.

