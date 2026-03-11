Уряд продає ще один спиртовий завод за 1,1 млн грн: коли відбудеться аукціон

Фонд державного майна оголосив приватизаційний аукціон єдиного майнового комплексу державного підприємства “Чечельницький спиртовий завод” у Вінницькій області. Стартова ціна активу становить 1,1 млн грн, а сам аукціон відбудеться 27 березня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Фонду держмайна.

Чечельницький спиртовий завод виставили на продаж

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон єдиного майнового комплексу державного підприємства "Чечельницький спиртовий завод", розташованого у Вінницькій області. Торги відбудуться 27 березня, а реєстрація для участі триватиме до 26 березня.

Стартова ціна об’єкта становить 1,148 млн грн.

До складу єдиного майнового комплексу входить 45 об’єктів нерухомого майна, з яких три розташовані у місті Кодима Одеської області. Загальна площа нерухомості становить 10 884 м². Також до активу входять 17 транспортних засобів та інше рухоме майно.

Основна частина підприємства розташована за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, смт Чечельник, вул. Паркова, 17.

Водночас земельні ділянки не входять до складу об’єкта приватизації, тому питання їхнього використання покупець вирішуватиме самостійно відповідно до чинного законодавства після переходу права власності.

За даними підприємства, відсутні документи на право постійного користування окремими земельними ділянками, зокрема під деякими будівлями у місті Кодима та у селищі Чечельник.

Також у державних реєстрах зафіксовано обтяження у вигляді арешту нерухомого майна підприємства в межах зведеного виконавчого провадження.

Підприємство не здійснює господарської діяльності з 2009 року, тому викиди або утворення відходів за цей час не фіксувалися. Державних замовлень та мобілізаційних завдань завод також не отримував.

Умови приватизації

Покупець підприємства зобов’язаний протягом шести місяців після переходу права власності:

погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, яка буде визначена на дату продажу;

не допускати звільнення працівників з ініціативи нового власника, окрім випадків, передбачених законодавством.

Оглянути підприємство можна у робочі дні з 08:00 до 17:00 за місцем його розташування.

Аукціон проходитиме в електронній системі приватизації. Узяти участь у торгах можуть усі охочі інвестори після попередньої реєстрації.

Фото: Фонду держмайна.

