Правительство продает еще один спиртовой завод за 1,1 млн грн: когда состоится аукцион

Фонд государственного имущества объявил приватизационный аукцион единого имущественного комплекса государственного предприятия "Чечельницкий спиртовой завод" в Винницкой области. Стартовая цена актива составляет 1,1 млн грн., а сам аукцион состоится 27 марта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Фонда госимущества.

Чечельницкий спиртовой завод выставили на продажу

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный аукцион единого имущественного комплекса государственного предприятия "Чечельницкий спиртовой завод", расположенного в Винницкой области. Торги пройдут 27 марта, а регистрация для участия продлится до 26 марта.

Стартовая цена объекта составляет 1,148 млн грн.

В состав единого имущественного комплекса входит 45 объектов недвижимого имущества, из которых три расположены в городе Кодыма Одесской области. Общая площадь недвижимости составляет 10884 м². Также в актив входят 17 транспортных средств и другое движимое имущество.

Основная часть предприятия находится по адресу: Винницкая область, Гайсинский район, пгт Чечельник, ул. Парковая, 17.

В то же время, земельные участки не входят в состав объекта приватизации, поэтому вопрос их использования покупатель будет решать самостоятельно в соответствии с действующим законодательством после перехода права собственности.

По данным предприятия, отсутствуют документы на право постоянного пользования отдельными земельными участками, в частности, под некоторыми зданиями в городе Кодыма и в поселке Чечельник.

Также в государственных реестрах зафиксировано обременение в виде ареста недвижимого имущества предприятия в пределах сводного исполнительного производства.

Предприятие не осуществляет хозяйственную деятельность с 2009 года, поэтому выбросы или образование отходов за это время не фиксировались. Государственных заказов и мобилизационных задач завод тоже не получал.

Условия приватизации

Покупатель предприятия обязан в течение шести месяцев после перехода права собственности:

погасить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, определенной на дату продажи;

не допускать увольнения работников по инициативе нового собственника, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Осмотреть предприятие можно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 по месту его расположения.

Аукцион пройдет в электронной системе приватизации. Принять участие в торгах могут все желающие инвесторы после предварительной регистрации.

Ранее сообщалось, что в государственную собственность возвращен имущественный комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат". Стоимость объекта, площадью более 26 тыс. кв. м, составляет 451 млн грн.