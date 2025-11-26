Прокуратура вернула государству спиртзавод стоимостью 451 млн грн

В государственную собственность возвращен имущественный комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат". Стоимость объекта, площадью более 26 тыс. кв. м, составляет 451 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

В прошлом году Фонд государственного имущества (ФГИ) продал этот комплекс на электронных торгах.

Однако при проверке прокуратура установила, что покупатель не выполнил ключевые условия договора купли-продажи, в частности, не погасил имеющуюся задолженность перед бюджетом.

Из-за систематического невыполнения взятых на себя обязательств Черкасская областная прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть договор. Суд поддержал позицию обвинения.

Решение суда уже исполнено: соответствующие сведения внесены в Государственный реестр прав. Имущественный комплекс возвращен в собственность государства в лице Фонда госимущества Украины.

Ранее Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс по отбору субъекта оценочной деятельности для корпоративных прав и объектов недвижимости трех спиртзаводов : Владовского, Юрковецкого и отдельных объектов Довжоцкого.