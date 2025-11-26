Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,46

42,37

EUR

49,28

49,14

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Прокуратура вернула государству спиртзавод стоимостью 451 млн грн

Каменский спиртоводочный комбинат
Каменский спиртоводочный комбинат снова государственный. Фото: privatization.gov.ua

В государственную собственность возвращен имущественный комплекс ГП "Камянский спиртоводочный комбинат". Стоимость объекта, площадью более 26 тыс. кв. м, составляет 451 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

В прошлом году Фонд государственного имущества (ФГИ) продал этот комплекс на электронных торгах.

Однако при проверке прокуратура установила, что покупатель не выполнил ключевые условия договора купли-продажи, в частности, не погасил имеющуюся задолженность перед бюджетом.

Из-за систематического невыполнения взятых на себя обязательств Черкасская областная прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть договор. Суд поддержал позицию обвинения.

Решение суда уже исполнено: соответствующие сведения внесены в Государственный реестр прав. Имущественный комплекс возвращен в собственность государства в лице Фонда госимущества Украины.

Ранее Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс по отбору субъекта оценочной деятельности для корпоративных прав и объектов недвижимости трех спиртзаводов : Владовского, Юрковецкого и отдельных объектов Довжоцкого.

Автор:
Татьяна Бессараб