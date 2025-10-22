Зерновому терминалу Коломойского в порту Одессы ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило рыночные консультации по управлению морским логистическим комплексом "Агротерминал Логистик" в Одесской области, который связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Актив имеет стратегическое значение для аграрного сектора, поскольку обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерна.

В актив входят:

•перегрузочно-складской комплекс,

зернохранилища,

причал,

специальное оборудование,

автомобильный транспорт,

ремонтно-механические мастерские.

Имущество арестовано по решению Шевченковского районного суда Киева в рамках уголовного производства, где фигурируют бывшие владельцы ПриватБанка, в частности, Игорь Коломойский.

АРМА приглашает компании, отвечающие квалификационным требованиям, присоединиться к консультациям.

Коммерческие предложения принимаются до 15.00 31 октября 2025 года.

Про "Агротерминал Логистик"

ООО "Агротерминал Логистик" - это украинская компания, специализирующаяся на предоставлении логистических услуг в сельскохозяйственном секторе. Она обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерновых культур, создавая эффективную логистическую цепь для аграриев.

По данным госреестра, учредитель ООО "Агротерминал" - ООО "Бориваж", бенефициарами которого числятся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флоренс Лимитед), Аресте Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

БЭБ совместно с Офисом генпрокурора проводит расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с ООО "Бориваж" и рядом других компаний. В результате незаконных действий, продолжавшихся с 2016 года, государственный бюджет понес значительные убытки, а ключевые активы предприятия были арестованы.

По материалам уголовного производства, должностные лица ООО "Бориваж" в сговоре с представителями ООО "Агротерминал Логистик", ПАО КБ "ПриватБанк" и другими субъектами незаконно вывели из-под залога НБУ морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов на территории Новобилярского поселкового совета.

Кроме того, следствие установило, что в течение 2022-2024 годов должностные лица ООО "Терминал Бориваж" вместе с представителями страховых и финансовых компаний уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это нанесло государственному бюджету многомиллионный ущерб.