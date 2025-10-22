Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зерновому терминалу Коломойского в порту Одессы ищут управляющего

Агротерминал Логистик
Агротерминал Логистик готовят к продаже / Укринформ

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило рыночные консультации по управлению морским логистическим комплексом "Агротерминал Логистик" в Одесской области, который связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

Актив имеет стратегическое значение для аграрного сектора, поскольку обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерна.

В актив входят:

  • •перегрузочно-складской комплекс,
  • зернохранилища,
  • причал,
  • специальное оборудование,
  • автомобильный транспорт,
  • ремонтно-механические мастерские.

Имущество арестовано по решению Шевченковского районного суда Киева в рамках уголовного производства, где фигурируют бывшие владельцы ПриватБанка, в частности, Игорь Коломойский.

АРМА приглашает компании, отвечающие квалификационным требованиям, присоединиться к консультациям.

Коммерческие предложения принимаются до 15.00 31 октября 2025 года.

Фото 2 — Зерновому терминалу Коломойского в порту Одессы ищут управляющего

Про "Агротерминал Логистик"

ООО "Агротерминал Логистик" - это украинская компания, специализирующаяся на предоставлении логистических услуг в сельскохозяйственном секторе. Она обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерновых культур, создавая эффективную логистическую цепь для аграриев.

По данным госреестра, учредитель ООО "Агротерминал" - ООО "Бориваж", бенефициарами которого числятся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флоренс Лимитед), Аресте Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

БЭБ совместно с Офисом генпрокурора проводит расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с ООО "Бориваж" и рядом других компаний. В результате незаконных действий, продолжавшихся с 2016 года, государственный бюджет понес значительные убытки, а ключевые активы предприятия были арестованы.

По материалам уголовного производства, должностные лица ООО "Бориваж" в сговоре с представителями ООО "Агротерминал Логистик", ПАО КБ "ПриватБанк" и другими субъектами незаконно вывели из-под залога НБУ морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов на территории Новобилярского поселкового совета.

Кроме того, следствие установило, что в течение 2022-2024 годов должностные лица ООО "Терминал Бориваж" вместе с представителями страховых и финансовых компаний уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это нанесло государственному бюджету многомиллионный ущерб.

Автор:
Светлана Манько