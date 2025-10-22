- Категорія
Зерновому терміналу Коломойського у порту Одеси шукають управителя
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило ринкові консультації щодо управління морським логістичним комплексом "Агротермінал Логістік" на Одещині, що пов'язаний з Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Про актив
Актив має стратегічне значення для аграрного сектору, адже забезпечує перевалку, зберігання та транспортування зерна.
До активу входять:
- •перевантажувально-складський комплекс,
- зерносховища,
- причал,
- спеціальне обладнання,
- автомобільний транспорт,
- ремонтно-механічні майстерні.
Майно арештовано за рішенням Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального провадження, де фігурують колишні власники ПриватБанку, зокрема Ігор Коломойський.
АРМА запрошує компанії, що відповідають кваліфікаційним вимогам, долучитися до консультацій.
Комерційні пропозиції приймаються до 15:00 31 жовтня 2025 року.
Про "Агротермінал Логістік"
ТОВ "Агротермінал Логістік" — це українська компанія, що спеціалізується на наданні логістичних послуг у сільськогосподарському секторі. Вона забезпечує перевалку, зберігання та транспортування зернових культур, створюючи ефективний логістичний ланцюг для аграріїв.
За даними держреєстру, засновник ТОВ "Агротермінал" – ТОВ "Боріваж", бенефіціарами якого значаться Олександр Скотнік і Нарек Будагян (через ТОВ "Термінал-Південнийќ), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).
БЕБ спільно з Офісом генпрокурора проводить розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з ТОВ "Боріваж" та низкою інших компаній. У результаті незаконних дій, що тривали з 2016 року, державний бюджет зазнав значних збитків, а ключові активи підприємства були арештовані.
За матеріалами кримінального провадження, посадові особи ТОВ "Боріваж" у змові з представниками ТОВ "Агротермінал Логістик", ПАТ КБ "ПриватБанк" та іншими суб’єктами незаконно вивели з-під застави НБУ морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів на території Новобілярської селищної ради Одещини.
Крім того, слідство встановило, що протягом 2022-2024 років посадовці ТОВ "Термінал Боріваж" разом з представниками страхових і фінансових компаній ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. Це завдало державному бюджету багатомільйонних збитків.