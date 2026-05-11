ПриватБанк спробує повернути зерновий термінал "Боріваж" через Верховний Суд

Верховний Суд України 14 травня розгляне справу про повернення морського зернового комплексу в Одеській області у власність компанії "Боріваж". Державний ПриватБанк бореться за скасування виведення цього активу, що дозволить погасити заборгованість перед банком у розмірі близько 5 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріали судового провадження.

Суть конфлікту полягає в подіях вересня 2016 року. Тоді ТОВ "Боріваж", маючи багатомільярдні борги, передало свій основний актив — перевантажувальний термінал — як внесок до статутного капіталу іншої компанії, "Агротермінал Логістік". Обидві структури пов’язують із колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Юридичні схеми та перешкоди для повернення коштів

Суди попередніх інстанцій уже встановили, що майно вивели з власності "Боріваж" свідомо, аби завдати шкоди кредиторам. Однак через складні процедури банкрутства державний банк досі не може отримати виплати.

Ключові деталі судової суперечки:

Борговий вузол: ПриватБанк має законні вимоги до "Боріваж" на 4,9 млрд грн. Проте процес банкрутства намагаються контролювати пов'язані з ексвласниками кредитори, які заявили про штучні борги ще на 5,2 млрд грн.

Маніпуляції з власністю: наразі термінал належить "Агротермінал Логістік", до якої банк не має прямих претензій. Якщо актив залишиться у цієї фірми, гроші від його продажу отримають лише "свої" кредитори.

Мета позову: ПриватБанк вимагає повернути термінал саме у власність "Боріваж". Це дозволить банку виставити майно на продаж і спрямувати кошти на погашення реального державного боргу.

Рішення Верховного Суду може стати важливим прецедентом для всієї інвестиційної привабливості України, продемонструвавши дієвий захист прав кредиторів від шахрайського виведення активів.

Нагадаємо, 13 березня 2025 року зерновий термінал Коломойського і Боголюбова передали АРМА для подальшого управління державними органами.

Вже 28 березня 2025 року представники Агентства оглянули актив на Одещині, почавши підготовку об'єкта до продажу.

Згодом, 16 травня 2025 року суд наклав арешт на морський комплекс "Агротермінал Логістік", підтвердивши ризики незаконного відчуження активу.

22 жовтня 2025 року АРМА оголосило ринкові консультації для пошуку управителя терміналу в порту Південний, щоб забезпечити безперебійну роботу логістичного вузла до моменту його остаточної реалізації.