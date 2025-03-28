Зерновий термінал Коломойського і Боголюбова на Одещині готують до продажу (ВІДЕО)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оглянуло на Одещині заарештовані активи морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів ТОВ "Агротермінал Логістік" в порту Південний на Одещині, для подальшої передачі в управління.

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Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що огляд об’єкта став першим кроком у комплексній процедурі підготовки до передачі активу в ефективне управління.

В АРМА наголошують, що мова йде не просто про майно, а про об’єкт критичної логістичної інфраструктури, який здатен приносити системну користь економіці країни.

Огляд активу дозволив оцінити його поточний технічний стан, визначити первинні ризики та сформувати базу для подальших управлінських рішень.

Як повідомляють в АРМА, незабаром буде оголошено конкурс на оцінку майна та пошук управителя через систему Prozorro.

Нагадаємо, актив було передано в управління АРМА за рішенням суду в межах кримінального провадження, яке здійснює Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, комплекс пов’язаний із колишніми власниками ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Слідчі встановлюють факти протиправних дій щодо заставного майна та ухилення від сплати податків у 2022–2024 роках.

Про "Агротермінал Логістік"

ТОВ "Агротермінал Логістік" — це українська компанія, що спеціалізується на наданні логістичних послуг у сільськогосподарському секторі. Вона забезпечує перевалку, зберігання та транспортування зернових культур, створюючи ефективний логістичний ланцюг для аграріїв.

Активи компанії становлять єдиний цілісний майновий комплекс, а саме: морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, який за рішенням суду і було передано в управління АРМА.

За даними держреєстру, засновник ТОВ "Агротермінал" – ТОВ "Боріваж", бенефіціарами якого значаться Олександр Скотнік і Нарек Будагян (через ТОВ "Термінал-Південнийќ), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

БЕБ спільно з Офісом генпрокурора проводить розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з ТОВ "Боріваж" та низкою інших компаній. У результаті незаконних дій, що тривали з 2016 року, державний бюджет зазнав значних збитків, а ключові активи підприємства були арештовані.

За матеріалами кримінального провадження, посадові особи ТОВ "Боріваж" у змові з представниками ТОВ "Агротермінал Логістик", ПАТ КБ "ПриватБанк" та іншими суб’єктами незаконно вивели з-під застави НБУ морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів на території Новобілярської селищної ради Одещини.

Крім того, слідство встановило, що протягом 2022-2024 років посадовці ТОВ "Термінал Боріваж" разом з представниками страхових і фінансових компаній ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. Це завдало державному бюджету багатомільйонних збитків.