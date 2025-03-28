Зерновой терминал Коломойского и Боголюбова в Одесской области готовят к продаже (ВИДЕО)

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) осмотрело в Одесской области арестованные активы морского перегрузочно-складского комплекса зерновых грузов ООО "Агротерминал Логистик" в порту Южный в Одесской области, для последующей передачи в управление.

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Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Обзор объекта стал первым шагом в комплексной процедуре подготовки к передаче актива в эффективное управление.

В АРМА подчеркивают, что речь идет не просто об имуществе, а об объекте критической логистической инфраструктуры, способном приносить системную пользу экономике страны.

Обзор актива позволил оценить текущее техническое состояние, определить первичные риски и сформировать базу для дальнейших управленческих решений.

Как сообщают в АРМА, вскоре будет объявлен конкурс на оценку имущества и поиск управляющего через систему Prozorro.

Напомним, актив был передан в управление АРМА по решению суда в рамках уголовного производства, осуществляемого Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, комплекс связан с бывшими владельцами ПАО КБ "ПриватБанк" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Следователи устанавливают факты противоправных действий по залоговому имуществу и уклонению от уплаты налогов в 2022-2024 годах.

Про "Агротерминал Логистик"

ООО "Агротерминал Логистик" — это украинская компания, специализирующаяся на предоставлении логистических услуг в сельскохозяйственном секторе. Она обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерновых культур, создавая эффективную логистическую цепь для аграриев.

Активы компании составляют единый цельный имущественный комплекс, а именно: морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом, который по решению суда и был передан в управление АРМА.

По данным госреестра, учредитель ООО "Агротерминал" — ООО "Бориваж", бенефициарами которого числятся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флоренс рести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД)

БЭБ совместно с Офисом генпрокурора проводит расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с ООО "Бориваж" и рядом других компаний. В результате незаконных действий, продолжавшихся с 2016 года, государственный бюджет понес значительные убытки, а ключевые активы предприятия были арестованы.

По материалам уголовного производства, должностные лица ООО "Бориваж" в сговоре с представителями ООО "Агротерминал Логистик", ПАО КБ "ПриватБанк" и другими субъектами незаконно вывели из-под залога НБУ морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов на территории Новобилярского поселкового совета.

Кроме того, следствие установило, что в течение 2022-2024 годов должностные лица ООО "Терминал Бориваж" вместе с представителями страховых и финансовых компаний уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это нанесло государственному бюджету многомиллионный ущерб.