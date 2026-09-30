Курс валют на 30 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на пять копеек, в то же время евро подешевел тоже на пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.09.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,86 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,92 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,66 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,54/ 45,13 Евро 50,62/ 51,32 Злотый 11,30/ 11,81

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,60/45,10 50,40/51,40 11,20/ 11,90 Ощадбанк 44,65/ 45,20 50,70/ 51,60 11,20/ 11,90 ПУМБ 44,70/ 45,30 50,80/51,60 11,20/ 11,90 Укргазбанк 44,65/ 45,20 50,70/51,60 11,20/ 11,90 Райффайзен 44,50/44,95 50,60/51,12

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.