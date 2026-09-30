Какие электромобили выбирают украинцы: рейтинг моделей

В январе-августе 2026 года украинский парк легковых автомобилей пополнили 22,2 тыс. электромобилей. Из них 18,5 тыс., или более 83%, были подержанными, в то время как новые машины зарегистрировали 3,7 тыс.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Среди новых электромобилей самой популярной моделью стал BYD Sea Lion 06 EV – 534 авто. Второе место занял BYD Leopard 3 с 493 регистрациями.

В пятерку также вошли Zeekr 001 – 311 авто, Volkswagen ID.UNYX – 271 и Zeekr 7X – 244.

Таким образом, четыре из пяти самых популярных новых электромобилей пришлись на модели BYD и Zeekr.

В сегменте электромобилей с пробегом первое место заняла Tesla Model Y - 2471 авто. Почти столько же пришлось на Nissan Leaf – 2 429 машин.

На третьем месте Tesla Model 3 из 2 291 авто. Также в пятерку попали Chevrolet Bolt - 1021 и Kia Niro EV - 831 автомобиль.

Напомним, в августе украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. электромобилей, причем основную часть составляли подержанные автомобили. Среди новых машин в нескольких крупнейших регионах лидировал BYD Sea Lion 06 EV, а среди подержанных – модели Tesla.