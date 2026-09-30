Супермаркеты меняют формат работы из-за постоянных воздушных тревог: какой график

Продуктовые сети в Украине адаптируют свою работу к длительным воздушным тревогам. В частности, такие компании как Varus, Metro, Auchan и Spar меняют график работы супермаркетов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Как работают супермаркеты во время тревог

Auchan и Metro прекращают работу во время воздушных тревог, независимо от характера угрозы – дроновой или ракетной. В 2025 году магазины Auchan из-за воздушных тревог были закрыты более 4000 часов – это фактически каждый десятый час запланированной работы. По статистике Metro, в отдельных случаях работник сети может терять из-за тревог до половины рабочего дня.

Магазины Spar работают в зависимости от их расположения, наличия укрытия и требований безопасности. В компании реагируют и на "желтый", и на "красный" уровень опасности. На магазины сети, расположенные в ТРЦ дополнительно влияют правила безопасности торгового центра. В отдельно стоящих магазинах покупатели могут быстрее совершить необходимые покупки и покинуть локацию.

В сети Varus сообщают, что во время тревог действуют в соответствии с рекомендациями госорганов и правилами для конкретного уровня опасности. В случае приостановки работы магазина команда переходит к укрытию, а после отбоя возвращается к работе.

Изменение поведения покупателей

Частые тревоги заставляют людей проводить в магазинах меньше времени.

Поэтому ритейлеры адаптируют торговое пространство: товары повседневного спроса (крупы, базовые продукты) дополнительно размещают на центральных аллеях, чтобы ускорить процесс покупки.

Покупатели чаще планируют визиты раньше времени, выбирают магазины по дороге или покупают товары сразу на несколько дней.

Напомним, 28 сентября в Киевской области были уничтожены склады сети АТБ с сотнями тысяч товаров.

Из-за атак России на продовольственные склады сеть супермаркетов АТБ в конце августа ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров — не более 6 единиц в одни руки.

Также у АТБ возникли перебои с поставками отдельных товаров, в магазинах сократился выбор шампуней, дезодорантов, детских подгузников и другой бытовой продукции, а гречку, по словам работника сети, не завозили около полутора недель.