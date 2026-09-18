Пустые полки? В Минагро объяснили, столкнется ли Украина с дефицитом продуктов

Базовые продукты в Украине остаются доступными, а временные перебои со снабжением отдельных товаров связаны с последствиями массированных обстрелов России. В понедельник 21 сентября состоится обсуждение распределения убытков между производителями и ритейлом.

Как сообщает Dilo, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами.

Будет ли дефицит продуктов в магазинах

Министр прокомментировал определенный дефицит в магазинах из-за атак России по составам.

"Давайте объективно. Голода нет и не будет. Каждый потребитель может приобрести базовые продукты в той или иной точке реализации в каждом населенном пункте купить", - заявил Высоцкий.

Вместе с тем, есть определенные временные сбои с доставкой отдельных продуктов с учетом массовых обстрелов.

"Но нет ни одного населенного пункта, где в принципе нельзя было найти в какой-либо из точек продаж основные, базовые продукты", - добавил министр.

Переложение ритейлом ущерба от ударов РФ на производителей

Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили систему снабжения продуктов, которая годами обеспечивала магазины. Теперь ритейл требует от производителей перестраивать логистику и доставлять продукцию непосредственно в супермаркеты, а также предлагает перевести на поставщиков до 100% рисков потери товара из-за войны войны.

Вопрос распределения потерь между производителями и торговыми сетями планируется обсудить 21 сентября под председательством Высоцкого. К участию приглашены представители ассоциации производителей и ритейла.

"Получили разные предложения от ассоциаций производителей", - сказал министр.

Кроме того, с января 2027 года должна заработать Национальная система широкомасштабного страхования военных рисков. В проекте госбюджета предусмотрен специальный фонд в размере 58,7 млрд грн, на базе которого, в частности, должен быть запущен соответствующий механизм страхования, сказал Высоцкий.

"Это в том числе должно покрывать страхование потерь товаров", - добавил он.

Атаки России на складскую и логистическую инфраструктуру нанесли сети Novus ущерб на миллиарды гривен и заставили компанию перестроить систему снабжения. Однако в сети пока не видят предпосылок для системного дефицита продуктов и не планируют ограничивать их продажу.

В сети гипермаркетов Ашан действуют ограничения на покупку отдельных групп продуктов. В одном чеке можно приобрести до 6 штук или 6 кг весового товара, а яиц – до 6 десятков. Для больших объемов сеть предлагает обращаться по отдельному каналу для оптовой закупки.

В конце августа сеть супермаркетов АТБ ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров – не более 6 единиц в одни руки.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что российские атаки на предприятия пищевой промышленности Украины могут нанести экономике потери в размере 2-3% ВВП. РФ уничтожает производственные мощности, склады и логистические объекты, однако пока угрозы дефицита продовольствия нет.