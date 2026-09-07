- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Оптовые и розничные покупки отдельно: "Ашан" установил лимиты на определенные продукты
В сети гипермаркетов Ашан действуют ограничения на покупку отдельных групп продуктов. В одном чеке можно приобрести до 6 штук или 6 кг весового товара, а яиц – до 6 десятков. Для больших объемов сеть предлагает обращаться по отдельному каналу для оптовой закупки.
Об этом Dilo сообщили в пресс-службе Auchan Украина.
"Ашан" разделил оптовые и розничные закупки: что это значит
"Чтобы эффективно распределить спрос, мы разделили розничные и оптовые закупки. Как указано в объявлении, товары в количестве свыше 6 единиц или 6 кг можно приобрести по адресу, предназначенному для оптовых закупок – [email protected] ", - сообщили в пресс-службе.
Таким образом, оптовые покупатели не забирают товар с розничных полок, а покупают отдельно. Это позволяет обеспечить посетителям магазинов доступность товаров на полках, пояснили в пресс-службе "Ашану" .
Какие товары имеют ограничение
Согласно объявлениям в магазинах, ограничения распространяются на следующие группы товаров:
- консервы;
- масла и уксуса;
- соль;
- сахар и мука;
- яйца;
- крупы и макаронные изделия.
Для указанных групп товаров действует предел до 6 штук или 6 кг весового товара в одном чеке. Для яиц установлено ограничение до 6 десятков в одном чеке.
В конце августа сеть супермаркетов АТБ ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров – не более 6 единиц в одни руки.
Напомним, в воскресенье, 30 августа, состав сети гипермаркетов Auchan был поврежден в результате российской атаки на Киевскую область.
Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами сообщал, что дефицита продуктов в Украине из-за ударов по составам не ожидается. Запасаться базовыми продуктами больше чем на месяц не нужно.