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Дата публикации

Оптовые и розничные покупки отдельно: "Ашан" установил лимиты на определенные продукты

магазин
"Ашан" разделил оптовые и розничные закупки и установил лимиты на продукты/Фото: Unsplash

В сети гипермаркетов Ашан действуют ограничения на покупку отдельных групп продуктов. В одном чеке можно приобрести до 6 штук или 6 кг весового товара, а яиц – до 6 десятков. Для больших объемов сеть предлагает обращаться по отдельному каналу для оптовой закупки.

Об этом Dilo сообщили в пресс-службе Auchan Украина.

"Ашан" разделил оптовые и розничные закупки: что это значит

"Чтобы эффективно распределить спрос, мы разделили розничные и оптовые закупки. Как указано в объявлении, товары в количестве свыше 6 единиц или 6 кг можно приобрести по адресу, предназначенному для оптовых закупок – [email protected] ", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, оптовые покупатели не забирают товар с розничных полок, а покупают отдельно. Это позволяет обеспечить посетителям магазинов доступность товаров на полках, пояснили в пресс-службе "Ашану" .

Какие товары имеют ограничение

Согласно объявлениям в магазинах, ограничения распространяются на следующие группы товаров:

  • консервы;
  • масла и уксуса;
  • соль;
  • сахар и мука;
  • яйца;
  • крупы и макаронные изделия.
Фото 2 — Оптовые и розничные покупки отдельно: "Ашан" установил лимиты на определенные продукты
Фото: прессслужба Auchan Украина

Для указанных групп товаров действует предел до 6 штук или 6 кг весового товара в одном чеке. Для яиц установлено ограничение до 6 десятков в одном чеке.

В конце августа сеть супермаркетов АТБ ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров – не более 6 единиц в одни руки.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, состав сети гипермаркетов Auchan был поврежден в результате российской атаки на Киевскую область.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время встречи с журналистами сообщал, что дефицита продуктов в Украине из-за ударов по составам не ожидается. Запасаться базовыми продуктами больше чем на месяц не нужно.

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