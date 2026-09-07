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Дата публікації

Оптові та роздрібні покупки окремо: "Ашан" встановив ліміти на певні продукти

магазин
"Ашан" розділив оптові та роздрібні закупівлі та встановив ліміти на продукти/Фото: Unsplash

У мережі гіпермаркетів "Ашан" діють обмеження на купівлю окремих груп продуктів. В одному чеку можна придбати до 6 штук або 6 кг вагового товару, а яєць - до 6 десятків. Для більших обсягів мережа пропонує звертатися через окремий канал для оптової закупівлі.

Про це Dilo повідомили в пресслужбі Auchan Україна. 

"Ашан" розділив оптові та роздрібні закупівлі: що це означає 

"Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель - [email protected]", - повідомили в пресслужбі. 

 Таким чином, оптові покупці не забирають товар із роздрібних полиць, а купують його окремо. Це дає змогу забезпечити відвідувачам магазинів доступність товарів на полицях, пояснили в пресслужбі "Ашану".

Які товари мають обмеження 

Згідно з оголошенням у магазинах, обмеження поширюються на такі групи товарів: 

  • консерви;
  • олії та оцти;
  • сіль;
  • цукор і борошно;
  • яйця;
  • крупи та макаронні вироби. 
Фото 2 — Оптові та роздрібні покупки окремо: "Ашан" встановив ліміти на певні продукти
Фото: пресслужба Auchan Україна

Для зазначених груп товарів діє ліміт до 6 штук або 6 кг вагового товару в одному чеку. Для яєць встановлено обмеження до 6 десятків в одному чеку.

Наприкінці серпня мережа супермаркетів АТБ ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Нагадаємо, у неділю, 30 серпня, склад мережі гіпермаркетів Auchan був пошкоджений унаслідок російської атаки на Київську область.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами повідомляв, що дефіциту продуктів в Україні через удари по складах не очікують. Запасатися базовими продуктами більш ніж на місяць не потрібно.

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