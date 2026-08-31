Росія вдарила по складам гіпермаркету Auchan та магазинів "Аврора"

У неділю, 30 серпня, склад мережі гіпермаркетів Auchan був пошкоджений унаслідок російської атаки на Київську область.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні було влучання в наш склад в Борисполі. Постраждалих на щастя, немає", - розповіли у компанії.

Зазначається, що у цьому логістичному центрі також розташований склад "Аврора".

В Dragon Capital агентству підтвердили, що пошкодження зазнав логістичний комплекс East Gate Logistic, постраждалих з боку компанії немає.

Удари РФ по складам

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства: