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Росія вдарила по складам гіпермаркету Auchan та магазинів "Аврора"
У неділю, 30 серпня, склад мережі гіпермаркетів Auchan був пошкоджений унаслідок російської атаки на Київську область.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні було влучання в наш склад в Борисполі. Постраждалих на щастя, немає", - розповіли у компанії.
Зазначається, що у цьому логістичному центрі також розташований склад "Аврора".
В Dragon Capital агентству підтвердили, що пошкодження зазнав логістичний комплекс East Gate Logistic, постраждалих з боку компанії немає.
Удари РФ по складам
За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.
Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства:
- кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
- мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
- мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
- мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;