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Склад мережі магазинів "Коло" пошкоджено внаслідок атаки: чи будете дефіцит товарів

Коло
"Коло" повідомила про пошкодження склад

Унаслідок російської атаки 27 серпня було пошкоджено склад мережі магазинів “Коло”, яка нещодавно стала частиною команди VARUS. Серед співробітників постраждалих немає.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії Varus.

Російська атака пошкодила склад "Коло"

Наразі компанії спільно оцінюють завдані збитки та працюють над тим, щоб наслідки атаки якомога менше позначилися на клієнтах. Через пошкодження складу можливі тимчасові затримки з постачанням окремих товарних позицій. Водночас команда шукає альтернативні рішення, щоб забезпечити стабільну роботу мережі.

Магазини КОЛО продовжують працювати у штатному режимі - усі торгові точки відкриті та приймають відвідувачів.

У компанії зазначають, що ситуація перебуває під контролем.

Також команда висловила підтримку колегам, які опинилися у схожих обставинах, та подякувала рятувальникам і всім службам, які оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, 27 серпня внаслідок російської атаки пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області. 

Крім того, унаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено склад, який використовує мережа супермаркетів “Фора”. Також повністю зруйновано склад кондитерської корпорації ROSHEN у селищі Чубинське Київської області. Об’єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової продукції.

Автор:
Ольга Опенько

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