Розподільчий центр Comfy постраждав внаслідок атаки РФ

27 серпня внаслідок російської атаки пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив СЕО Comfy Геннадій Вербиленко.

"Ранок важкий, але, здається, цілком передбачуваний для українського бізнесу в останні тижні. Сьогодні російський дрон цілеспрямовано вдарив по нашому розподільчому центру на Київщині", - зауважив він.

За його словами, серед співробітників компанії постраждалих немає.

"Comfy продовжує працювати. Команди на зв’язку, усі необхідні процеси запущені, працюємо в посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень. Контакт-центр на постійному зв’язку з клієнтами", - підкреслив Вербиленко.

Раніше мережа ритейлера Comfy диверсифікувала складську інфраструктуру по регіонах та оптимізувала режим роботи розподільчих центрів. Основне системне рішення полягає у мінімізації присутності товарів на центральному розподільчому центрі (РЦ).

Про Comfy

Станом на серпень 2026 року мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України, а до кінця року заплановано відкриття ще двох точок.

Ключові показники діяльності ритейлера:

Виторг за 2025 рік: 55,8 млрд грн (на 17% більше, ніж у 2024 році);

Сплачені податки: 2,3 млрд грн податків і зборів до державного бюджету за минулий рік;

Структура власності: власником ТОВ "Комфі Трейд" є Comfy Holdings Limited (Кіпр), кінцеві бенефіціари — Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Які склади торговельних мереж та брендів постраждали від атак Росії

Росія почала активно руйнувати логістику українських ритейлерів з серпня 2026 року.

Російська ракетно-дронова атака 20 серпня пошкодила склади у Борисполі.

Через руйнування мережі попереджають про можливі тимчасові перебої з асортиментом в окремих магазинах, особливо щодо свіжих продуктів та заморозки.

Серед постраждалих об'єктів: