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Розподільчий центр Comfy постраждав внаслідок атаки РФ
27 серпня внаслідок російської атаки пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області.
Як пише Delo.ua, про це повідомив СЕО Comfy Геннадій Вербиленко.
"Ранок важкий, але, здається, цілком передбачуваний для українського бізнесу в останні тижні. Сьогодні російський дрон цілеспрямовано вдарив по нашому розподільчому центру на Київщині", - зауважив він.
За його словами, серед співробітників компанії постраждалих немає.
"Comfy продовжує працювати. Команди на зв’язку, усі необхідні процеси запущені, працюємо в посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень. Контакт-центр на постійному зв’язку з клієнтами", - підкреслив Вербиленко.
Раніше мережа ритейлера Comfy диверсифікувала складську інфраструктуру по регіонах та оптимізувала режим роботи розподільчих центрів. Основне системне рішення полягає у мінімізації присутності товарів на центральному розподільчому центрі (РЦ).
Про Comfy
Станом на серпень 2026 року мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України, а до кінця року заплановано відкриття ще двох точок.
Ключові показники діяльності ритейлера:
- Виторг за 2025 рік: 55,8 млрд грн (на 17% більше, ніж у 2024 році);
- Сплачені податки: 2,3 млрд грн податків і зборів до державного бюджету за минулий рік;
- Структура власності: власником ТОВ "Комфі Трейд" є Comfy Holdings Limited (Кіпр), кінцеві бенефіціари — Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.
Які склади торговельних мереж та брендів постраждали від атак Росії
Росія почала активно руйнувати логістику українських ритейлерів з серпня 2026 року.
Російська ракетно-дронова атака 20 серпня пошкодила склади у Борисполі.
Через руйнування мережі попереджають про можливі тимчасові перебої з асортиментом в окремих магазинах, особливо щодо свіжих продуктів та заморозки.
Серед постраждалих об'єктів:
- "Файні льоди" – повністю знищено головний розподільчий склад у Києві, згоріли тонни готової продукції, обладнання та автотранспорт;
- "Фора" – влучання у склад фреш-продукції, який почали використовувати лише тиждень тому після руйнівного удару 5 серпня;
- Yves Rocher Ukraine – суттєво пошкоджено склад косметичного бренду, тимчасово призупинено прийом онлайн-замовлень;
- "ЕКО маркет" – перебої в логістиці через удари по транспортних вузлах у Бориспільському районі;
- уражене складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus.