Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,14

51,93

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Розподільчий центр Comfy постраждав внаслідок атаки РФ

розподільчий центр Comfy
Пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині

27 серпня внаслідок російської атаки пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив СЕО Comfy Геннадій Вербиленко.

"Ранок важкий, але, здається, цілком передбачуваний для українського бізнесу в останні тижні. Сьогодні російський дрон цілеспрямовано вдарив по нашому розподільчому центру на Київщині", - зауважив він.

За його словами, серед співробітників компанії постраждалих немає.

"Comfy продовжує працювати. Команди на зв’язку, усі необхідні процеси запущені, працюємо в посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень. Контакт-центр на постійному зв’язку з клієнтами", - підкреслив Вербиленко.

Раніше мережа ритейлера Comfy диверсифікувала складську інфраструктуру по регіонах та оптимізувала режим роботи розподільчих центрів. Основне системне рішення полягає у мінімізації присутності товарів на центральному розподільчому центрі (РЦ).

Про Comfy

Станом на серпень 2026 року мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України, а до кінця року заплановано відкриття ще двох точок.

Ключові показники діяльності ритейлера:

  • Виторг за 2025 рік: 55,8 млрд грн (на 17% більше, ніж у 2024 році);
  • Сплачені податки: 2,3 млрд грн податків і зборів до державного бюджету за минулий рік;
  • Структура власності: власником ТОВ "Комфі Трейд" є Comfy Holdings Limited (Кіпр), кінцеві бенефіціари — Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Які склади торговельних мереж та брендів постраждали від атак Росії

Росія почала активно руйнувати логістику українських ритейлерів з серпня 2026 року.

Російська ракетно-дронова атака 20 серпня пошкодила склади у Борисполі. 

Через руйнування мережі попереджають про можливі тимчасові перебої з асортиментом в окремих магазинах, особливо щодо свіжих продуктів та заморозки.

Серед постраждалих об'єктів:

  • "Файні льоди" – повністю знищено головний розподільчий склад у Києві, згоріли тонни готової продукції, обладнання та автотранспорт;
  • "Фора" – влучання у склад фреш-продукції, який почали використовувати лише тиждень тому після руйнівного удару 5 серпня; 
  • Yves Rocher Ukraine – суттєво пошкоджено склад косметичного бренду, тимчасово призупинено прийом онлайн-замовлень;
  • "ЕКО маркет" – перебої в логістиці через удари по транспортних вузлах у Бориспільському районі;
  • уражене складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus.
Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності