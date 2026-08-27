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Распределительный центр Comfy пострадал в результате атаки РФ

распределительный центр Comfy
Поврежден распределительный центр Comfy в Киевской области

27 августа в результате российской атаки поврежден распределительный центр Comfy в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил СЕО Comfy Геннадий Вербиленко.

"Утро тяжелое, но, кажется, вполне предсказуемое для украинского бизнеса в последние недели. Сегодня российский дрон целенаправленно ударил по нашему распределительному центру на Киевщине", - отметил он.

По его словам, среди сотрудников компании пострадавших нет.

"Comfy продолжает работать. Команды на связи, все необходимые процессы запущены, работаем в усиленном режиме, чтобы обеспечить работу магазинов, онлайн-каналов и выполнения заказов. Контакт-центр на постоянной связи с клиентами", – подчеркнул Вербиленко.

Ранее сеть ритейлера Comfy диверсифицировала складскую инфраструктуру по регионам и оптимизировала режим работы распределительных центров. Основное системное решение состоит в минимизации присутствия товаров на центральном распределительном центре (РЦ).

Про Comfy

По состоянию на август 2026 г. сеть Comfy насчитывает 115 магазинов в 56 городах Украины, а до конца года запланировано открытие еще двух точек.

Ключевые показатели деятельности ритейлера:

  • Выручка за 2025 год: 55,8 млрд грн (на 17% больше, чем в 2024 году);
  • Уплаченные налоги: 2,3 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет за прошлый год;
  • Структура собственности: владельцем ООО "Комфи Трейд" является Comfy Holdings Limited (Кипр), конечные бенефициары - Станислав Ронис и Светлана Гуцул.

Какие склады торговых сетей и брендов пострадали от атак России

Россия начала активно разрушать логистику украинских ритейлеров с августа 2026 года.

Российская ракетно-дроновая атака 20 августа повредила склады в Борисполе.

Из-за разрушения сети предупреждают о возможных временных перебоях с ассортиментом в отдельных магазинах, особенно свежих продуктов и заморозки.

Среди пострадавших объектов:

  • "Файные льды"   – полностью уничтожен главный распределительный состав в Киеве, сгорели тонны готовой продукции, оборудования и автотранспорта;
  • "Фора"   – попадание в состав фреш-продукции, который начали использовать только неделю назад после разрушительного удара 5 августа;
  • Yves Rocher Украина   – существенно поврежден состав косметического бренда, временно приостановлен прием онлайн-заказов;
  • "ЭКО маркет " – перебои в логистике из-за ударов по транспортным узлам в Бориспольском районе;
  • пораженное складское помещение в Борисполе, где хранилась часть товарных запасов сети супермаркетов   Varus .
Автор:
Светлана Манько

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