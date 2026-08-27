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Распределительный центр Comfy пострадал в результате атаки РФ
27 августа в результате российской атаки поврежден распределительный центр Comfy в Киевской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил СЕО Comfy Геннадий Вербиленко.
"Утро тяжелое, но, кажется, вполне предсказуемое для украинского бизнеса в последние недели. Сегодня российский дрон целенаправленно ударил по нашему распределительному центру на Киевщине", - отметил он.
По его словам, среди сотрудников компании пострадавших нет.
"Comfy продолжает работать. Команды на связи, все необходимые процессы запущены, работаем в усиленном режиме, чтобы обеспечить работу магазинов, онлайн-каналов и выполнения заказов. Контакт-центр на постоянной связи с клиентами", – подчеркнул Вербиленко.
Ранее сеть ритейлера Comfy диверсифицировала складскую инфраструктуру по регионам и оптимизировала режим работы распределительных центров. Основное системное решение состоит в минимизации присутствия товаров на центральном распределительном центре (РЦ).
Про Comfy
По состоянию на август 2026 г. сеть Comfy насчитывает 115 магазинов в 56 городах Украины, а до конца года запланировано открытие еще двух точек.
Ключевые показатели деятельности ритейлера:
- Выручка за 2025 год: 55,8 млрд грн (на 17% больше, чем в 2024 году);
- Уплаченные налоги: 2,3 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет за прошлый год;
- Структура собственности: владельцем ООО "Комфи Трейд" является Comfy Holdings Limited (Кипр), конечные бенефициары - Станислав Ронис и Светлана Гуцул.
Какие склады торговых сетей и брендов пострадали от атак России
Россия начала активно разрушать логистику украинских ритейлеров с августа 2026 года.
Российская ракетно-дроновая атака 20 августа повредила склады в Борисполе.
Из-за разрушения сети предупреждают о возможных временных перебоях с ассортиментом в отдельных магазинах, особенно свежих продуктов и заморозки.
Среди пострадавших объектов:
- "Файные льды" – полностью уничтожен главный распределительный состав в Киеве, сгорели тонны готовой продукции, оборудования и автотранспорта;
- "Фора" – попадание в состав фреш-продукции, который начали использовать только неделю назад после разрушительного удара 5 августа;
- Yves Rocher Украина – существенно поврежден состав косметического бренда, временно приостановлен прием онлайн-заказов;
- "ЭКО маркет " – перебои в логистике из-за ударов по транспортным узлам в Бориспольском районе;
- пораженное складское помещение в Борисполе, где хранилась часть товарных запасов сети супермаркетов Varus .