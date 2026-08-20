Российская атака повредила склад "ЭКО Маркета"

В результате российской атаки 20 августа поврежден склад "ЭКО Маркета". Сотрудники не пострадали, а супермаркеты сети продолжают работать в штатном режиме, компания перестраивает поставки товаров после удара.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора "ЭКО Маркета" Кристины Ковтун.

По ее словам, все сотрудники склада живы и невредимы. Масштабы повреждений и возможные убытки компания пока не назвала.

Сеть продолжает работу магазинов и организует поставки, чтобы повреждение склада не привело к перебоям с товарами.

Сегодняшняя российская ракетно-дроновая атака повредила и продуктовые склады в Борисполе. Несмотря на повреждения крупных логистических объектов, масштабный дефицит продовольствия в Украине и Киеве не ожидается. Впрочем, эксперты не прогнозируют резкого повышения цен на продукты, кроме некоторых категорий.

Напомним, в начале августа российская атака также повредила складские мощности Novus. После остановки пораженного объекта сеть частично перешла на поставку товаров в магазины непосредственно "из колес".