В результате ракетно-дронового удара РФ по Киеву и Киевской области разрушен распределительный склад мороженого компании “Файні Льоди”, который поставлял продукцию в столицу и еще 12 городов Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Этой ночью ракеты уничтожили распределительный состав в Киеве. Этот состав обеспечивал не только столицу, а еще 12 городов Украины. Тонны мороженого, оборудования, транспорта...", — сообщили в компании.

Из-за уничтожения состава могут возникнуть перебои с наличием и ассортиментом мороженого. Команда уже работает над альтернативными вариантами снабжения, хранения и логистики.

О "Файні Льоди"

Украинская мастерская натурального крафтового джелато и мороженого "Файні Льоди" начала свою деятельность в 2018 году в городе Пустомыты вблизи Львова. Предприятие специализируется на производстве продукции из фермерских ингредиентов без использования искусственных добавок.

Ассортимент и особенности рецептуры

По данным компании, линейка товаров включает более 120–130 разновидностей продукции. Производитель производит как классические сладкие позиции, так и специальные серии:

сладкие варианты;

соленые и творожные позиции;

экспериментальные рецепты со вкусами борща и сыра горгонзола

Все рецептуры основаны на натуральном сырье местного происхождения.

По данным Y ou C ontrol, учредителем, руководителем и конечным бенефициарным владельцем ООО « Файны льды» является Богдан Аренович .

Напомним, 20 августа армия РФ нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой.