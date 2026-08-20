Росія завдала удару по розподільчому складу морозива "Файні Льоди" у Києві: які наслідки

Внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Києву та Київській області зруйновано розподільчий склад морозива, який постачав продукцію до столиці та ще 12 міст України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Цієї ночі ракети знищили розподільчий склад у Києві. Цей склад забезпечував не тільки столицю, а ще 12 міст України. Тонни морозива, обладнання, транспорт...", — повідомили у компанії.

Через знищення складу можуть виникнути перебої з наявністю та асортиментом морозива. Команда вже працює над альтернативними варіантами постачання, зберігання та логістики.

Про "Файні Льоди"

Українська майстерня натурального крафтового джелато та морозива "Файні Льоди" розпочала свою діяльність у 2018 році в місті Пустомити поблизу Львова. Підприємство спеціалізується на виготовленні продукції з фермерських інгредієнтів без використання штучних добавок.

Асортимент та особливості рецептури

За даними компанії лінійка товарів включає понад 120–130 різновидів продукції. Виробник виготовляє як класичні солодкі позиції, так і спеціальні серії:

солодкі варіанти;

солоні та сирні позиції;

експериментальні рецепти зі смаками борщу та сиру горгонзола.

Усі рецептури базуються на натуральній сировині місцевого походження.

За даними YouControl, засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Файны льоди» є Богдан Аренович.

Нагадаємо, 20 серпня армія РФ завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової.