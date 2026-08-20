Атака РФ на Київ: пошкоджена будівля податкової (ФОТО)

20 серпня російська армія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової.

Як пише Delo.ua, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, під час атаки ворога пошкоджено ще одну з адмінбудівель Головного управління ДПС в Києві.

Карнаух розповіла, що люди не постраждали.

Очільниця ДПС зазначила, що в будівлі вибиті вікна, пошкоджено фасад. Вже розпочато роботу з ліквідації наслідків.

"Ще одна ніч, коли російський ворог намагався нас зламати. На жаль, знову загинули люди. Щирі співчуття родинам загиблих і швидшого одужання постраждалим. Цинізму ворога немає меж. росіяни знищують звичайні мирні міста, житлові будинки, соціальну інфраструктуру, бізнес", – наголосила Карнаух.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня внаслідок масованого російського удару ракетами та дронами по Києву була пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві. 2 червня внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.

Нічна атака на Київ - що відомо

Росіяни 20 серпня атакували столицю всіма видами ракет та дронами, внаслідок атаки вже відомо про 12 загиблих та понад три десятки постраждалих.

У ДСНС заявили, що влучання, руйнування та пожежі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах.

У Святошинському районі було влучання на території одного із промислових об’єктів та пожежі на двох складах на площах 500 та 1000 кв.м. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м.

У Солом’янському районі у житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7–9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та загорілися автомобілі, гаражі і магазин.

Також у двох житлових будинках та укритті школи були заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна.

У Дарницькому районі було влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.