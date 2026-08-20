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Російська атака пошкодила склад "ЕКО Маркету"

Російська атака пошкодила склад "ЕКО Маркету"
Російська атака пошкодила склад "ЕКО Маркету"

Внаслідок російської атаки 20 серпня пошкоджено склад "ЕКО Маркету". Працівники не постраждали, а супермаркети мережі продовжують працювати у штатному режимі, компанія перебудовує постачання товарів після удару.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генеральної директорки "ЕКО Маркету" Кристини Ковтун.

За її словами, усі співробітники складу живі та неушкоджені. Масштаби пошкоджень та можливі збитки компанія наразі не назвала.

Мережа продовжує роботу магазинів і організовує постачання, щоб пошкодження складу не призвело до перебоїв із товарами.

Сьогоднішня російська ракетно-дронова атака пошкодила і продуктові склади у Борисполі. Попри пошкодження великих логістичних об’єктів, масштабного дефіциту продовольства в Україні та Києві не очікується. Втім, експерти не прогнозують різкого підвищення цін на продукти, окрім деяких категорій. 

Нагадаємо, на початку серпня російська атака також пошкодила складські потужності Novus. Після зупинки ураженого об'єкта мережа частково перейшла на постачання товарів до магазинів безпосередньо "з коліс".

Автор:
Тетяна Гойденко

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