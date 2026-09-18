Порожні полиці? В Мінагро пояснили, чи зіштовхнеться Україна з дефіцитом продуктів

Базові продукти в Україні залишаються доступними, а тимчасові перебої з постачанням окремих товарів пов'язані з наслідками масованих обстрілів Росії. У понеділок, 21 вересня, відбудеться обговорення розподілу збитків між виробниками та ритейлом.

Як повідомляє Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Чи буде дефіцит продуктів у магазинах

Міністр прокоментував певний дефіцит у магазинах через атаки Росії по складах.

"Давайте, об’єктивно. Голоду немає і не буде. Кожен споживач може придбати базові продукти в тій чи іншій точці реалізації в кожному населеному пункті купити", - заявив Висоцький.

Разом з тим є певні тимчасові збої з доставкою окремих продуктів з урахуванням масових обстрілів.

"Але немає жодного населеного пункту, де в принципі не можна було знайти в якійсь із точок продажу основні, базові продукти", - додав міністр.

Перекладання ритейлом збитків від ударів РФ на виробників

Ракетні удари по розподільчих центрах торговельних мереж зруйнували систему постачання продуктів, яка роками забезпечувала магазини. Тепер ритейл вимагає від виробників перебудовувати логістику й доставляти продукцію безпосередньо до супермаркетів, а також пропонує перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.

Питання розподілу втрат між виробниками та торговельними мережами планують обговорити 21 вересня під головуванням Висоцького. До участі запрошені представники асоціації виробників і ритейлу.

"Отримали різні пропозиції від асоціацій виробників", - сказав міністр.

Окрім того, із січня 2027 року має запрацювати Національна система широкомасштабного стахування воєнних ризиків. У проєкті держбюджету передбачено спеціальний фонд обсягом 58,7 млрд грн, на базі якого, зокрема, має бути запущено відповідний механізм страхування, сказав Висоцький.

"Це в тому числі, має покривати страхування втрат товарів", - додав він.

Атаки Росії на складську та логістичну інфраструктуру завдали мережі Novus збитків на мільярди гривень та змусили компанію перебудувати систему постачання. Проте у мережі не бачать наразі передумов для системного дефіциту продуктів і не планують обмежувати їх продаж.

У мережі гіпермаркетів "Ашан" діють обмеження на купівлю окремих груп продуктів. В одному чеку можна придбати до 6 штук або 6 кг вагового товару, а яєць - до 6 десятків. Для більших обсягів мережа пропонує звертатися через окремий канал для оптової закупівлі.

Наприкінці серпня мережа супермаркетів АТБ ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що російські атаки на підприємства харчової промисловості України можуть завдати економіці втрат у розмірі 2-3% ВВП. РФ знищує виробничі потужності, склади та логістичні об'єкти, однак наразі загрози дефіциту продовольства немає.