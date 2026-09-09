UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

+0,00

EUR

51,64

--0,04

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Агро
Дата публикации

РФ уничтожает производителей продовольствия: может ли это привести к дефициту в Украине

Тарас Высоцкий
РФ системно сказывается на пищевой промышленности Украины: экономические потери могут достичь 2-3% ВВП/Фото: Facebook Тараса Высоцкого

Российские атаки на предприятия пищевой промышленности Украины могут нанести экономике потери в размере 2-3% ВВП. Россия уничтожает производственные мощности, склады и логистические объекты, однако пока угрозы дефицита продовольствия нет.

Об этом Dilo сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

РФ атакует пищевую промышленность: будет ли дефицит

Россия кроме уничтожения складов и логистических объектов атакует и производственные мощности пищевой промышленности Украины. В частности, в результате российских ударов был разрушен завод производителя лапши Reeva в Белой Церкви, производство бутылированной воды "Чистая вода", а также получил удар завод Coca-Cola под Киевом.

Атаки РФ на производителей продовольствия также носят системный характер и наносят значительный ущерб экономике, отметил Высоцкий.

Пока сложно точно оценить масштаб потерь. Однако возможность восстановления поврежденных предприятий и работа других аналогичных производств позволяют считать, что угрозы физической доступности продовольствия или возникновения дефицита пока нет, заявил министр.

Экономические потери могут достичь 2-3% ВВП

"Но экономические потери будут. Сможем в ближайшее время оценить, какие", – сказал Высоцкий.

Отвечая на вопрос об ориентировочном масштабе возможных потерь, он предположил, что они могут составлять 2-3% валового внутреннего продукта.

Если исходить из номинального ВВП Украины за 2025 год в размере около 8,9 трлн грн, то 2-3% – это ориентировочно 180-270 млрд грн. Однако эта сумма является примерной оценкой потенциального макроэкономического эффекта и не означает, что именно на такую сумму уже зафиксирован прямой ущерб предприятий.

Высоцкий сообщал, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.  

Атаки по складской инфраструктуре также могут повлиять на цены на продукты. На макроуровне это может привести к росту цен примерно на 2,5%.

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности