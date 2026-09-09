РФ уничтожает производителей продовольствия: может ли это привести к дефициту в Украине

Российские атаки на предприятия пищевой промышленности Украины могут нанести экономике потери в размере 2-3% ВВП. Россия уничтожает производственные мощности, склады и логистические объекты, однако пока угрозы дефицита продовольствия нет.

Об этом Dilo сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

РФ атакует пищевую промышленность: будет ли дефицит

Россия кроме уничтожения складов и логистических объектов атакует и производственные мощности пищевой промышленности Украины. В частности, в результате российских ударов был разрушен завод производителя лапши Reeva в Белой Церкви, производство бутылированной воды "Чистая вода", а также получил удар завод Coca-Cola под Киевом.

Атаки РФ на производителей продовольствия также носят системный характер и наносят значительный ущерб экономике, отметил Высоцкий.

Пока сложно точно оценить масштаб потерь. Однако возможность восстановления поврежденных предприятий и работа других аналогичных производств позволяют считать, что угрозы физической доступности продовольствия или возникновения дефицита пока нет, заявил министр.

Экономические потери могут достичь 2-3% ВВП

"Но экономические потери будут. Сможем в ближайшее время оценить, какие", – сказал Высоцкий.

Отвечая на вопрос об ориентировочном масштабе возможных потерь, он предположил, что они могут составлять 2-3% валового внутреннего продукта.

Если исходить из номинального ВВП Украины за 2025 год в размере около 8,9 трлн грн, то 2-3% – это ориентировочно 180-270 млрд грн. Однако эта сумма является примерной оценкой потенциального макроэкономического эффекта и не означает, что именно на такую сумму уже зафиксирован прямой ущерб предприятий.

Высоцкий сообщал, что ущерб от атак России на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.

Атаки по складской инфраструктуре также могут повлиять на цены на продукты. На макроуровне это может привести к росту цен примерно на 2,5%.